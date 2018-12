Le Tigre Géant s’annoncera en français au Restigouche

Afin de respecter le caractère bilingue du Restigouche et en bonne partie en raison de la proximité du marché francophone de la Gaspésie, le magasin Tigre Géant en construction à Atholville s’affichera dans les deux langues officielles.

Le magasin Tigre Géant ouvrira ses portes au Mail Sugarloaf d’Atholville en mars, un client très attendu qui comblera une bonne partie de l’espace vacant résultant de la fermeture du Zellers il y a quelques années.

Au cours des derniers mois, beaucoup de travaux de construction ont eu lieu sur place. Récemment, deux enseignes ont été installées sur le panneau publicitaire du mail, deux enseignes qui laissaient présager que l’appellation anglophone – Giant Tiger – serait privilégiée à son pendant francophone, un geste qui aurait pu heurter certaines sensibilités. Mais il n’en est rien.

Joint à Ottawa, une porte-parole de la compagnie a confirmé que les enseignes de l’entreprise seront bel et bien bilingues.

«Nous sommes conscients que cette communauté est bilingue et c’est la raison pour laquelle nos enseignes seront affichées dans les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Il en sera de même pour la bannière extérieure. Lorsque le magasin ouvrira, nous allons nous assurer de mettre de l’avant une bannière en français et une autre en anglais», souligne Cassandra Estrade.

Cette cohabitation d’enseignes est plutôt rare dans la chaîne, voire même possiblement unique. À titre d’exemple, le magasin de Bathurst – une région pourtant bilingue à une heure à peine d’Atholville – emploie l’anglais uniquement pour sa raison sociale.

Selon Mme Estrade, l’utilisation du français est généralement confinée aux magasins du Québec alors que l’anglais est privilégié ailleurs au pays. Mais Atholville, en raison de son étroite proximité avec la Gaspésie, a amené la direction à reconsidérer cette formule.

«Au Québec, nous avons des magasins dans des secteurs plus anglophones, mais nous utilisons tout de même le français (Tigre Géant) parce que nous sommes dans une province où la langue première est le français. À Atholville, on a été être très sensible à la question linguistique, car on sait que c’est important pour la population du coin», note Mme Estrade.

Raison sociale

La municipalité d’Atholville possède depuis 2011 un arrêté municipal régissant la langue d’affichage des commerces. En fait, la municipalité est la seule au Restigouche à posséder un tel arrêté. Celui-ci stipule que l’affichage commercial extérieur se doit d’être bilingue, mis à part la raison sociale (nom) du commerce.

«On ne pourrait pas demander à un magasin comme Canadian Tire ou Wal Mart par exemple de traduire leur nom. L’objectif de l’arrêté concernait surtout le reste de l’affichage», explique le maire de l’endroit, Michel Soucy soulignant que le choix de Giant Tiger n’aurait du coup pas contrevenu pas à la loi municipale.

Ceci dit, dans une région et un marché à majorité francophone – et qui plus est à deux pas de la Gaspésie – il applaudit la décision de la direction de Tigre Géant de faire également appel à l’appellation française.

«Je suis très heureux de voir que l’entreprise non seulement souhaite s’implanter ici, mais qu’elle reconnaît ce que l’on est en tant que région, que notre population est bilingue. C’est un plus pour eux, mais aussi pour nous, les francophones. C’est un beau gage de respect, et je lève mon chapeau à l’entreprise d’avoir pris cette direction», dit-il.

M. Soucy n’était pas maire lors de l’adoption de l’arrêté. Cela dit, lui et son conseil sont toujours d’accord avec le principe. Le maire confirme d’ailleurs que le conseil a dû intervenir à quelques occasions pour rectifier l’affichage depuis l’adoption de l’arrêté.

«L’affichage peut paraître secondaire comme débat, futile même pour certains, mais au contraire c’est important. Comme francophone, on a fait des acquis avec les années et c’est important de ne pas les perdre», ajoute-t-il.