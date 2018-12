Madawaska: une récolte de 243 dindes

L’Université de Moncton, campus d’Edmundston, et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus d’Edmundston ont conjugué leurs efforts et ont amassé un total de 243 dindes qui seront remises à l’atelier RADO dans le but de venir en aide aux personnes plus démunies à l’approche du temps des Fêtes.

L’an dernier, les deux établissements avaient récolté un nombre record de 300 dindes.

La récolte de cette année est la deuxième meilleure des deux établissements surpassant celle de 2016 quand 238 dindes avaient été amassées.

Comme le veut la tradition, une délégation composée de la communauté universitaire et collégiale s’est rendue à la station de radio CFAI pour faire l’annonce du nombre de volailles recueillies.

La mission de l’atelier RADO est d’alléger le fardeau de la pauvreté au sein des personnes à faible revenu dans le Madawaska.