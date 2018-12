Santé mentale: une nouvelle coalition souhaite changer les mentalités

Une nouvelle coalition veut «transformer» la façon dont les soins en santé mentale sont offerts et communiqués au Nouveau-Brunswick.

La Coalition pour la santé mentale et le traitement des dépendances du Nouveau-Brunswick a récemment vu le jour et a tenu sa première assemblée générale jeudi après-midi au CCNB Dieppe.

Trop d’obstacles existent quant à l’obtention des soins en santé mentale dans la province selon le premier président du nouvel organisme, Albert Cyr. Il faut donc les améliorer et mieux sensibiliser la population. C’est ce que la coalition compte aider à accomplir.

«Les freins viennent toujours de la peur et de l’incompréhension, c’est pourquoi que comme coalition on veut tenter de régler ça. On veut sensibiliser et donner de la bonne information parce que ça ne suffit pas d’aller sur internet pour connaître son trouble. Comme société, on a la responsabilité d’informer adéquatement», a indiqué M. Cyr.

Née du premier Forum provincial en santé mentale, en 2015, la coalition comprend des intervenants des réseaux de santé, de la Société santé et mieux-être en français ainsi que des représentants des communautés francophones, anglophones et autochtones du Nouveau-Brunswick.

«Nous, on veut être les partenaires communautaires dans la transformation parce qu’on veut réunir autour de la coalition toutes les personnes qui ont un intérêt en santé mentale – soit parce qu’ils sont parents ou parce qu’elles sont elles-mêmes des personnes qui ont vécu avec des problèmes de santé mentale.»

En d’autres mots, la coalition veut se faire le porte-parole des gens qui ont besoin des services en santé mentale ou de traitements pour une dépendance. Elle veut ouvrir des portes.

«On veut arriver à une équité de service, à une équité d’accès, pour que les mêmes portes existent en santé mentale que dans les autres services», a conclu M. Cyr.

Le nouvel organisme espère également améliorer la communication entre les différents services interpellés par la santé mentale et le traitement des dépendances.