Centre Kent-Nord: Richibucto profite du week-end pour célèbrer le nouvel aréna

Neuf avant après l’incendie qui a forcé la fermeture de l’aréna J.-Charles-Daigle, les résidents de Richibucto ont enfin pu découvrir le Centre Kent-Nord tant attendu.

Patinage en famille, parties de hockey et de ringuette, coupe du ruban, visites guidées, les célébrations ont duré toute la fin de semaine dans le nouvel aréna situé aux côtés de l’école Soleil-Levant.

Tout le monde attendait ce moment de longue date: la communauté de Kent-Nord était sans patinoire intérieure depuis l’incendie de l’aréna J.-Charles-Daigle, en décembre 2009.

«Ça a été deux journées magiques, c’est l’aboutissement d’années de travail pour tous ceux qui ont été impliqués dans ce projet», se félicite le maire de Richibucto, Roger Doiron.

«Il manquait à la région un lieu de rassemblement, où les gens peuvent se regrouper pour diverses occasions. Ce n’est pas seulement un centre pour Richibucto, toutes les communautés aux alentours vont en bénéficier»

L’édifice de 600 sièges et de 200 places debout, comprend une piste de marche de 140 mètres ainsi qu’un gymnase double. Les installations abritent également six salles pour les joueurs, une salle de danse et yoga, une cantine avec bar et une salle de conditionnement physique.«O

n voulait que ce centre soit un centre régional, pour tous les groupes d’âge et qu’il soit ouvert à l’année. Ces trois choses se sont réalisées, souligne Roger Doiron. Les premiers commentaires qu’on a reçus sont extrêmement positifs. Les gens sont émerveillés!»

En revanche, les travaux sont toujours en cours dans le gymnase qui ne pourra pas être ouvert au public avant le mois de janvier. Dès la nouvelle année, jeunes et moins pourront participer à des séances de basketball, volleyball, badminton, mais aussi des classes de vélo stationnaire et des cours remise en forme.

«La glace va principalement servir pour le hockey mineur, on a aussi des clubs de ringuette qui sont intéressés à venir dans la région et peut-être du patinage artistique», indique la directrice du centre, Christine Richard.

Elle se satisfait de voir que la population a largement répondu présente pour l’ouverture officielle.

«La communauté a bien participé, c’était pas mal rempli toute la journée de samedi. Les gens sont heureux de voir leur centre enfin ouvert!»

Le centre accueillait ce dimanche une partie de ringuette opposant l’Atlantic Attack à Gatineau ce dimanche. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre La piste de marche semble particulièrement intéresser les visiteurs. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre La salle de condionnement physique contient une foule de machines utiles aux adeptes de musculation. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Le Centre Kent-Nord n’a pas désempli de la fin de semaine. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

L’attente a été longue et les obstacles nombreux. Après des dizaines de réunions publiques, des années de lobbying auprès des différents gouvernements et d’importantes collectes de fonds, la communauté a obtenu le feu vert de Fredericton et Ottawa en juin de l’an dernier.

Éric Paquet, citoyen impliqué depuis trois ans dans le projet, a participé à une campagne de financement qui a permis d’amasser 1,8 million $. Il est convaincu que l’infrastructure apportera une nouvelle dynamique dans son coin.

«Je crois que ça va bien du bien aux restaurants, aux dépanneurs et aux commerces de la région», dit-il. Au total, le complexe et ses équipements devraient coûter près de 11 millions $.