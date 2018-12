Examen d’entrée des infirmières: des discussions en cours

Depuis son instauration en 2015, l’examen américain NCLEX-RN cause bien des maux de tête à celles et à ceux qui ont la mauvaise idée de passer l’ultime test en français - Archives

Le ministre néo-brunswickois de la Santé espère que le gouvernement fédéral déliera les cordons de sa bourse pour trouver une solution à l’examen d’entrée à la profession d’infirmière qui donne des sueurs froides aux étudiants francophones. Fredericton pourrait aussi mettre la main au porte-monnaie, selon Ted Flemming.

Le ministre Flemming a rencontré mardi l’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick. Il a notamment été question de l’examen NCLEX-RN et des problèmes qu’il cause aux futures infirmières francophones.

Selon M. Flemming, l’Association a fait preuve durant la rencontre d’une «volonté réelle» et d’un «dévouement enthousiaste» pour corriger la situation

Ted Flemming n’a toutefois pas voulu s’avancer sur les solutions qui sont envisagées par l’ordre professionnel qui gère l’examen d’entrée.

«C’est une organisation qui est responsable de son autoréglementation et ça serait inapproprié de ma part de me mêler de ce qui est entièrement de leurs affaires et de leur juridiction», a-t-il dit lors d’une entrevue téléphonique.

Adopté par l’ensemble des provinces canadiennes (sauf le Québec) en 2015, l’examen importé des États-Unis donne énormément de fil à retordre aux étudiants francophones de partout au pays. La traduction inadéquate de l’examen, mais surtout l’absence de ressources en français pour s’y préparer, provoque des taux d’échec anormalement élevés chez les francophones.

Récemment, le Comité permanent de la Chambre des communes sur les langues officielles a publié un rapport sur l’examen NCLEX-RN. Les députés demandent notamment à Santé Canada de débloquer des fonds afin de développer des outils pour améliorer le taux de réussite des francophones.

Il s’agit d’une très bonne nouvelle, selon le ministre provincial de la Santé.

«C’est le genre de soutien nécessaire de la part du fédéral pour régler ce problème. Je suis très satisfait de la façon dont ça avance», affirme Ted Flemming.

«Je serais plus que disposé à en discuter avec mon homologue fédéral (la ministre Ginette Petitpas Taylor). C’est vraiment quelque chose sur lequel on pourrait travailler ensemble parce que nous sommes tous du même côté là-dessus.»

M. Flemming n’écarte pas non plus la possibilité que le gouvernement provincial participe au financement de la solution.

«Je ne laisserai certainement pas un manque de financement provincial empêcher cette chose très importante d’arriver», dit-il.

En campagne électorale, le Parti progressiste-conservateur, dont fait partie le Ted Flemming, avait promis de «cibler clairement les obstacles causant la pénurie de personnel infirmier et (d’)y remédier».

Les progressistes-conservateurs se sont également engagés à élaborer une «stratégie pour former et recruter davantage d’infirmières et d’infirmiers».

Le précédent gouvernement libéral avait nommé une médiatrice pour dénouer l’impasse entre l’Association des infirmières et l’Université de Moncton.

L’Université a indiqué cette semaine que les discussions étaient toujours en cours, mais a refusé de commenter l’état des négociations.

Fidèle à ses habitudes depuis le début de cette affaire, l’Association des infirmières a ignoré nos demandes d’entrevues.

Révision judiciaire

L’Association des infirmières a déposé une requête en révision judiciaire à la Cour du Banc de la Reine en août afin de faire invalider les conclusions d’un rapport accablant rédigé par le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.

Dans son rapport, l’ex-commissaire Katherine d’Entremont a conclu que l’Association avait enfreint la Loi sur les langues officielles en adoptant un examen qui «défavorise nettement les candidats francophones».

Après de nombreux reports, une juge de la Cour du banc de la Reine a décidé cette semaine, lors d’une brève audience en l’absence des avocats des deux parties, que l’affaire serait finalement entendue le 18 janvier.

Un flou persiste cependant concernant la suite des choses. L’avocat de l’Association, André Richard, a confirmé au journal que l’affaire avait bel et bien été fixée au 18 janvier. Me Richard a cependant refusé de dire au journal si l’Association entend aller de l’avant avec sa demande.

Du côté du Commissariat aux langues officielles, son porte-parole, Hugues Beaulieu, a confié au journal que l’organisation était en «discussions avec l’Association».

«Nous espérons que celles-ci permettront d’éviter un litige devant la cour», a-t-il dit.

Dans sa demande de révision judiciaire, l’Association des infirmières avance notamment que l’examen NCLEX-RN a fait l’objet d’une enquête incomplète et partiale de la part de la commissaire aux langues officielles.

L’ordre professionnel soutient que les recommandations du commissariat sont fondées sur une «interprétation erronée», voire «déraisonnable».