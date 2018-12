Le père Noël fait plusieurs arrêts au Madawaska!

Partout ou il est passé, le Père Noël a semé la joie et distribué la bonne humeur. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

La tournée hivernale 2018 du père Noël s’est poursuivie de plus belle au cours du week-end, au Nouveau-Brunswick, alors que le sympathique et bedonnant bonhomme vêtu de rouge a fait des arrêts à Grand-Sault, à Edmundston et à Saint-Léonard.

Malgré des températures clairement venues du Pôle Nord, comme le vieil homme barbu, jeunes et moins jeunes se sont massés par centaines sur le boulevard Broadway afin d’assister au traditionnel défilé de Noël qui s’est tenu samedi soir, à Grand-Sault.

Plusieurs dizaines de chars allégoriques ont défilé au centre-ville dans le cadre des festivités qui se sont poursuivies à la caserne de pompiers où le père Noël est allé à la rencontre des nombreux participants qui étaient tout sourire pour l’occasion.

À Saint-Léonard, le père Noël y est allé de deux visites au parc Clarence Bourgoin qui était le théâtre de ses premières activités hivernales de sa jeune histoire.

Une première activité en plein air était organisée vendredi soir par les pompiers de Saint-Léonard et le Cercle culturel Hilarion Cyr.

Le père Noël est retourné sur le site une autre fois dimanche après-midi, et ce, afin de prendre part au premier Rendez-vous du village de Noël.

Plusieurs cabanons étaient ouverts pour l’occasion: vente d’artisanat, de décorations de Noël, d’articles-cadeaux, de mets produits localement ainsi que des incontournables ployes, le tout dans la plus pure tradition d’un marché de Noël.

Finalement le père Noël s’est également mêlé à la journée Imagine Edmundston en hiver.

L’événement, tenue au centre-ville d’Edmundston samedi, proposait à la population une journée spéciale d’activités hivernales et de réflexion au sujet du développement optimal de la communauté durant les prochaines saisons froides.