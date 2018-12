Une bière appréciée par la chorale des anges et les fêtards

Le 6 décembre dernier, fruit d’une collaboration des Brasseurs du Petit Sault et des Brasseux d’la Côte, avait lieu le lancement, à Edmundston et à Tracadie, d’une «Biére de Nouelle»: la «Père Fouettard». - Collaboration spéciale: Gilles A. Fournier

Les Brasseurs du Petit Sault et Les Brasseux d’la Côte ont lancé une «Biére de Nouelle» simultanément à Edmundston et à Tracadie: la «Père Fouettard», fruit d’une étroite collaboration entre des brasseurs acadiens des terres et forêts et leurs cousins de la côte.

Le lancement de la bière «Père Fouettard», un 6 décembre, coïncide avec l’anniversaire du décès de ​Nicolas de Myre, communément connu comme Saint-Nicolas. ​La légende veut que le prête-nom de la «Biére de Nouelle», le Père Fouettard, jouait le rôle opposé de Saint-Nicolas. Alors qu’il récompensait de cadeaux les enfants sages, le Père Fouettard remettait des briquettes de charbon à ceux qui ne l’avaient pas été.

Le mélange d’épices aux d’arômes enivrants récompense donc les sages et redonne espoir aux autres afin d’être en mesure de surmonter les défis et les épreuves. Avec une teneur en alcool de 6,4%, la «Biére de Nouelle» sera certainement appréciée tant par la chorale des anges que par les fêtards.

«Le Père Fouettard provient de la culture européenne. Dans cette culture, il y avait un personnage pour récompenser les bons et un autre pour punir les moins sages. Nous nous sommes donc inspirés de ces bières belges épicées pour le temps des Fêtes. La ‘‘Biére de Nouelle’’ est donc infusée d’épices et de malt fumé», a expliqué André Léger, directeur général des Brasseurs du Petit Sault.

La «Père Fouettard» représente donc la matérialisation d’un rêve lancé par les deux microbrasseries, l’hiver dernier. Elle est le fruit d’une étroite collaboration entre Patrick Dionne et Michaël Dubé, des Brasseurs du Petit Sault, et du brasseur Jason Haché, des Brasseux d’la Côte. L’élixir a été concocté à Tracadie et il est disponible uniquement en fût auprès des deux microbrasseries.

«C’est seulement la deuxième fois que l’on collabore avec une autre microbrasserie. La première collaboration, c’était avec Acadie-Broue, de Moncton, pour le Congrès mondial acadien 2014. Les pourparlers ont débuté l’hiver dernier avec les Brasseux d’la Côte», a expliqué M. Léger.

Après quelques sessions de remue-méninges par les coéquipiers des deux microbrasseries, les brasseurs ont pris la relève. Avec les balises établies pour réaliser une bière de collaboration pour les Fêtes, les brasseurs ont infusé l’élixir de leur talent et de leur créativité.

Le brasseur Patrick Dionne qualifie d’enrichissante la collaboration entre les deux équipes. «Je suis très satisfait du résultat final. C’est un produit raffiné. On a utilisé des épices et des éléments que les gens apprécient vraiment. Nous avons travaillé sur le dosage des ingrédients jusqu’à ce qu’on obtienne un consensus. Nous avons effectué des tests et le produit final est très représentatif de ce qui était ciblé au départ», a expliqué M. Dionne.

André Léger ajoute qu’il s’agit d’une cuvée unique. Il estime que la quantité brassée devrait être suffisante pour étancher la soif des anges et des coquines durant les Fêtes.