Université du 3e âge à Tracadie: développer sa puissance en toute sérénité

Après une année bien remplie, l’Université du 3e âge de Tracadie (UTAT) a présenté sa première remise de certificat pour les 38 participants qui ont traversé avec succès la session d’automne. Il s’agissait du premier cours donné par l’UTA à Tracadie depuis dix ans, un véritable retour en force, estime Izella Comeau, responsable du comité des cours.

L’organisme à but non lucratif a pour mission de favoriser le désir d’apprendre et d’organiser des activités de formation et d’éducation.

Selon elle, la progression des étudiants a été phénoménale. «Certains ont eu un grand déblocage pour découvrir la puissance qui se cachait à l’intérieur d’eux», explique-t-elle.

La puissance a par contre été développée en toute sérénité. Le cours offert par le Dr Valois Robichaud, spécialiste en gérontologie sociale, sur le vieillissement des individus, a permis de concentrer la matière sur deux aspects: la spiritualité et le vieillissement. Avec l’aide de l’Université de Moncton campus Shippagan, le groupe a pu profiter d’un enseignant qui a construit un cours en fonction de leurs besoins. C’est le seul cours offert à Tracadie.

«Les étudiants sont au coeur du cours. Nous construisons le cours ensemble. Nous touchons à plusieurs thèmes reliés au vieillissement comme l’évolution spirituelle et la perception de la religion. En vieillissant, la perspective change», explique-t-il.

Selon Izella Comeau, la progression des étudiants a été phénoménale et «certains ont eu un grand déblocage pour découvrir la puissance qui se cachait à l’intérieur d’eux». – Acadie Nouvelle: Guillaume Cyr

«On apprend pour la vie»

Fernande Brideau a voyagé durant une grande partie de sa vie. Elle a eu la possibilité de s’établir à plusieurs endroits en Europe.

Elle est revenue au bercail depuis maintenant 14 ans. Dès son arrivée, Mme Brideau a appris une triste nouvelle: elle souffre de sclérose en plaques. Elle n’osait pas sortir à l’époque, mais l’Université du 3e âge lui a permis de se créer un nouveau réseau social et de se faire de nouveaux amis.

«Je m’implique maintenant avec le club de l’âge d’or et je viens ici, à mon plus grand bonheur. Je recommencerais le cours n’importe quand», assure celle qui envisage même de revenir à l’université l’an prochain.

Le cours permet aussi à plusieurs amis d’enfance, qui se sont parfois perdus de vue depuis un bon moment, de se retrouver.

Même si Mme Brideau n’avait pas peur du vieillissement, le cours lui a procuré une perspective nouvelle. «Ça m’a renforcé de suivre le cours avec M. Robichaud. C’est un super bon professeur, il m’a appris beaucoup plus que je le pensais», ajoute-t-elle.

Thérèse Légère, de son côté, n’a jamais complété un diplôme de sa vie. En 10e année, elle a quitté l’école pour joindre la garde auxiliaire, mais l’emploi ne l’intéressait pas. Elle est ensuite entrée dans la pratique religieuse, mais encore là, elle ne souhaitait pas continuer après quatre ans de service.

Faisant preuve de résilience, elle a essayé de nouveau de compléter son cours de garde auxiliaire, mais sans succès. Pourquoi ne jamais se rendre jusqu’au bout de la route? À 84 ans, elle comprend mieux dans le cours de Dr Robichaud.

«J’ai toujours lâché parce que j’avais peur que tout s’arrête, qu’il n’y ait plus de continuité. J’avais peur de continuer», explique-t-elle.

Avec le professeur, elle a appris que chacun possédait un pouvoir, mais qu’il suffit de l’exploiter à son plein potentiel. «Il n’y pas une personne meilleure qu’un autre dans ce monde.»

Après la fin de la session, le 19 décembre, les cours reprendront de plus belle l’automne prochain, sous un nouveau thème, car l’Université du 3e âge n’offre pas de cours durant la période hivernale.