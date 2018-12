Élargissement de la route 11: le projet sur la glace

Le gouvernement du premier ministre Blaine Higgs annule une partie des projets d’élargissement de la route 11.

Le principal lien routier entre le nord-est et le sud-est de la province ne sera donc pas élargi de deux à quatre voies sur 13,8 km entre la rivière Cocagne et la petite rivière Bouctouche

L’ajout d’une ligne de dépassement sur un tronçon de 11 km entre Miramichi et Glenwood n’aura pas lieu non plus.

Les travaux devaient débuter en 2021.

Les coupes font partie des efforts du gouvernement progressiste-conservateur pour réduire les dépenses en infrastructure de 265 millions $ l’an prochain.

L’élargissement à quatre voies de la route 11 allant de la rivière Shediac jusqu’à la rivière Cocagne est toujours prévu.

–Plus de détails à suivre