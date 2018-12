Le gouvernement Higgs se serre la ceinture

Le gouvernement de Blaine Higgs dépensera 265 millions $ de moins que prévu dans les infrastructures en 2019-2020.

Le ministre des Finances du gouvernement progressiste-conservateur, Ernie Steeves, a présenté son premier budget de capital d’une valeur de 600 millions $, mardi, à l’Assemblée législative

«Au cours de la dernière décennie, notre situation financière a beaucoup été influencée par un niveau de dépenses en capital qui n’était simplement pas viable», a-t-il déclaré.

La province entend notamment réduire de 103 millions $ ses dépenses dans les routes et les ponts, a annoncé le M. Steeves.

«L’expansion de notre réseau de transport augmente simplement la concurrence pour l’argent nécessaire afin d’entretenir notre portefeuille d’infrastructures publiques.»

Le précédent gouvernement libéral avait prévu présenter un budget de capital de 866 millions $ l’an prochain qui comptait 425 millions $ de nouvelles dépenses dans le réseau routier.

Les progressistes-conservateurs consacreront plutôt 321,1 millions $ dans les infrastructures routières.

«L’accent sera surtout mis sur l’entretien du réseau actuel de routes et de ponts», a indiqué le ministre des Finances.

Fredericton dépensera aussi 16,4 millions $ de moins dans les infrastructures scolaires et 14 millions $ de moins dans les infrastructures touristiques.

Une partie des 60,2 millions $ qui seront consacrés aux infrastructures scolaires servira à la construction déjà annoncée d’une nouvelle école francophone de la maternelle à la huitième année à Moncton.

Les progressistes-conservateurs ont l’intention d’injecter 7,6 millions $ de plus dans les infrastructures de santé.

Du total des 123 millions $ prévus en santé, 91,8 millions $ serviront à financer des travaux de rénovation, d’agrandissement et d’amélioration.

L’agrandissement du bloc opératoire du Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont de Moncton, et l’agrandissement et la rénovation de l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst et de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton sont notamment dans les plans.

Le budget en capital prévoit aussi une réduction de 29,6 millions $ dans les dépenses de la Société de développement régional.