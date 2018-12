Therese Desjardins a l’Opération Nez rouge à cœur

Therese Desjardins est impliqué avec Opération Nez rouge à Edmundston depuis 15 ans.

Native de Trois Rivières au Québec, elle s’est impliquée avec Opération Nez rouge pour la première fois en 1984. C’est un sens du devoir jumelé à un besoin de socialiser qui l’a motivé à faire équipe avec l’organisme à Edmundston. À l’exception d’une soirée qu’elle passe avec des êtres chers elle prend part à toutes les soirées où le service est offert.

«J’avais épousé un Américain. Après notre séparation, je me suis installée à Edmundston. Quand mes enfants ont été assez grands, je voulais voir des gens et faire une différence. J’ai appris à mes enfants à faire appel à un chauffeur désigné, un taxi, Opération Nez rouge ou m’appeler, et ce, même s’il était 3h. Je suis fière qu’ils aient grandi dans ce respect des lois. Je voulais faire ma part et je n’ai pas de famille ici. Opération Nez rouge me permet de joindre l’utile à l’agréable», a souligné Mme Desjardins.

Pendant 11 ans elle a fait équipe avec Thérèse Thériault, une ancienne collègue de travail. Pour des raisons de santé, Mme Thériault a confié qu’il serait peu probable qu’elle collabore cette année.

«On nous appelait affectueusement les Therese au carré. Nous étions d’anciennes collègues de travail. C’était une de mes superviseures, mais on se connaissait auparavant parce que nos garçons jouaient au hockey», a partagé Mme Desjardins.

À l’exception de recevoir les appels entrants, elle a occupé tous les postes au fils des ans. Elle admet avoir un petit pincement au cœur puisqu’elle n’aura pas sa partenaire habituelle pour remplir les documents.

«Moi et Thérèse Thériault, nous formions une belle équipe. Il y avait une belle complicité. J’aurai des pensées positives pour elle alors que je prendrai la route pour raccompagner les gens», a confié Mme Desjardins.

Therese Desjardins relate que, durant sa première année avec l’organisation d’Edmundston, les équipes effectuaient des raccompagnements jusqu’à Grand-Sault. Il lui est arrivé de raccompagner des fêtards à Dégelis au Québec. Elle explique que l’équipe d’Edmundston peut effectuer le raccompagnement à cet endroit, mais qu’il est interdit d’aller rechercher un ressortissant en sol québécois pour le conduire à une fête au Madawaska. Maintenant le territoire de service s’étend de Connors à Sainte-Anne de Madawaska; soit la même région desservie par la Fondation Bob Fife.

Il est toujours temps pour s’impliquer avec la 20e de l’Opération Nez rouge d’Edmundston. Des bénévoles sont sollicités pour assurer le bon fonctionnement les 14, 15, 21 et 22 décembre de 20h à 2h et le 31 décembre de 20h à 3h. Les bénévoles doivent cependant s’inscrire le plus rapidement possible en remplissant le formulaire sur le site web de l’organisme, à la station radiophonique CFAI FM ou au poste de police. Les gens peuvent aussi composer le 739-5555.

«Chaque année, j’ai hâte de me joindre à l’Opération Nez rouge. Ça me tient à coeur. On ne voit pas juste des gens saouls. C’est rare de voir des gens marabouts. On sauve des vies. Tout le monde est bienvenu. On a du plaisir et on se fait des amis.»

Il n’est pas sorcier de collaborer à Opération Nez rouge. Chacun peut contribuer, qu’il soit âgé de 19 ou de 99 ans, assure Mme Desjardins.

«Tout le monde peut contribuer d’une façon ou d’une autre. Il y en a qui raccompagnent et d’autres qui travaillent à la centrale. On s’entraide. Je recommande l’expérience.»

Pour une troisième année, Opération Nez rouge est parrainé par la Fondation Bob Fife d’Edmundston. La Fondation s’est engagée à chapeauter l’activité jusqu’en 2021. Cette année la centrale a pignon sur rue au 113 de la 44e avenue, où évoluait auparavant la division d’Edmundston du Pattison Sign Group.

Le service de raccompagnement est offert gratuitement. Les dons recueillis appuient la Fondation Bob Fife. Celle-ci offre des dîners chauds aux élèves provenant de familles moins nanties depuis plus de 25 ans. Quotidiennement plus de 135 repas sont servis.