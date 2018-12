Une fusillade au centre ville de Strasbourg fait plusieurs victimes

Dans cette image réalisée à partir d'une vidéo, les services d'urgence arrivent sur les lieux d'un marché de Noël à Strasbourg, en France. Un responsable régional français a déclaré qu'une fusillade à Strasbourg avait fait au moins un mort et plusieurs blessés le centre-ville près d'un marché de Noël de renommée mondiale. Le préfet de la région française du Bas-Rhin a déclaré que le tireur, toujours en fuite, avait été identifié. Les autorités n'ont pas donné de motif pour la fusillade. - Photo AP

Une fusillade a éclaté dans le populaire marché de Noël de Strasbourg, mardi soir, faisant deux morts et douze blessés, ont annoncé les autorités, qui cherchent toujours l’auteur présumé de l’attaque.

Le préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin a annoncé un nouveau bilan provisoire des événements sur Twitter peu après 23h (18h, heure de l’Atlantique). Deux personnes sont mortes et douze autres ont été blessées, dont six grièvement.

D’après les autorités locales, un homme a ouvert le feu vers 20h (15h à Moncton) dans le marché de Noël de cette ville située dans nord-est de la France, près de la frontière avec l’Allemagne.

Les autorités ont identifié le suspect de l’attaque, qui est toujours en cavale. En fin de soirée, les autorités demandaient toujours plus à la population de rester à l’abri.

Selon le préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin, l’homme était « fiché S », ce qui signifie qu’il était recherché par les autorités parce qu’on le soupçonnait de visées terroristes ou d’atteinte à la sûreté de l’État, selon le site du ministère de l’Intérieur.

Un représentant du syndicat français de la police a confié à l’Associated Press que les policiers s’étaient rendus plus tôt dans la journée au domicile du suspect pour l’arrêter, mais l’individu de 29 ans, qui serait radicalisé, n’y était pas. Les policiers ont trouvé des explosifs sur les lieux, selon Stéphane Morisse, de l’Unité SGP Police.

D’après M. Morisse, après la fusillade de mardi soir, des soldats qui se trouvaient au marché de Noël ont tiré sur le présumé assaillant et l’ont blessé avant qu’il ne prenne la fuite.

Une enquête terroriste

Le bureau du procureur de la France a annoncé l’ouverture d’une enquête terroriste sur les événements.

Le procureur de Paris, qui est responsable des enquêtes antiterroristes en France, est en chemin vers Strasbourg, selon un communiqué de son bureau. L’enquête porte sur des meurtres et des tentatives de meurtre en lien avec une organisation terroriste.

Les autorités n’ont toutefois pas précisé quelles pourraient être les motivations du suspect. On ne sait pas si le marché de Noël – qui avait été visé par un attentat déjoué du groupe Al-Qaïda en 2000 – était la cible.

Strasbourg abrite également le Parlement européen, qui faisait l’objet d’un confinement en raison des événements.

Plusieurs attaques

La France a été touchée par plusieurs attaques perpétrées par des extrémistes, dont les attentats de 2015 à Paris, et l’attaque au camion-bélier à Nice en 2016.

L’attaque survient alors que les policiers sont épuisés dans la foulée d’importantes manifestations contre le président Emmanuel Macron.

Le président Macron a d’ailleurs reporté une rencontrée à l’Élysée, mardi soir, afin de surveiller le déroulement des événements.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a exprimé ses pensées à l’égard des victimes du drame.

« Strasbourg est par excellence une ville symbole de la paix et de la démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons toujours. La Commission se tient aux côtés de la France », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.