Une hausse à la pompe est à prévoir cette semaine

Après huit baisses consécutives, le prix de l’essence repartira probablement à la hausse cette semaine.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent prévoir une hausse de 2 cents du prix maximum de l’essence, jeudi matin.

Dan McTeague, analyste chez Gasbuddy, abonde dans le même sens. Il prédit que le prix de l’essence au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces maritimes augmentera de 2 cents d’ici la fin de la semaine.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service est 108,8 cents le litre.

Le prix à l’heure actuelle est presque 24 cents plus bas qu’il y a deux mois, et 7 cents plus bas qu’à pareille date, l’an dernier. Le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 50 litres paie ainsi 11,90$ de moins pour faire le plein qu’en mi-octobre, et 3,55$ de moins qu’en décembre 2017.

Dans son analyse hebdomadaire des marchés, M. McTeague suggère que les facteurs qui poussent les prix à la hausse et ceux qui les poussent à la baisse s’annulent.

«L’émergence d’une entente entre les membres de l’OPEP et de la Chine voulant que la production quotidienne de pétrole soit réduite de 1,2 million de barils a provoqué une hausse sur les marchés de l’énergie. Le tout pourrait laisser croire que des hausses des prix à la pompe arriveront bientôt.»

«Or, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis semblent être de retour. De plus, des données laissent croire qu’un ralentissement économique global – et peut-être même une récession – approche. Les gains pour le marché de l’énergie découlant de l’entente de l’OPEP pourraient ainsi être neutralisés.»

Les prix les plus bas de l’essence au Nouveau-Brunswick, mardi matin selon Gasbuddy, sont à Moncton et Fredericton, où les postes d’essence de Costco affichent des prix de 98,9 cents le litre. Dans le nord et l’ouest de la province, les prix peuvent atteindre les 108 cents le litre.

Le prix moyen de l’essence dans la province, toujours selon Gasbuddy, est 105,7 cents le litre, ce qui est sous la moyenne nationale de 107,5 cents le litre. Les prix dans la province voisine de la Nouvelle-Écosse sont en moyenne 102,4 cents le litre. Les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique, à 124,9 cents le litre.

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.