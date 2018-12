Pompiers de Tracadie: l’heure est au dialogue

Le maire de Tracadie, Denis Losier, a proposé plusieurs pistes de solutions au conseil municipal, mardi soir, pour venir à bout de la crise qui affecte actuellement les pompiers. Ceci dit, les décisions ne font pas encore le bonheur de tous.

Le maire a expliqué s’être entretenu avec un pompier préoccupé par les congédiements et l’avenir de la caserne de Rivière-du-Portage. Il assure que les deux partis en sont venus à quelques compromis.

Ces derniers étaient inquiétés par une possible fermeture de la caserne de Rivière-du-Portage, qui est ouvert grâce à une initiative citoyenne. La population était aussi impliquée dans le recrutement de pompiers volontaires.

Le maire s’est voulu rassurant sur la question. «Il ne sera jamais question de fermer la caserne de Rivière-du-Portage, nous envisageons même de construire une caserne supplémentaire dans le quartier 1», a-t-il précisé.

Il a ajouté que deux pompiers sur cinq seront postés le jour à la caserne. Les achats de matériaux et les embauches vont se faire équitablement étant donné que les deux suivent le même budget.

Tests physiques et médicaux pour tous

Le conseil propose d’ailleurs de jeter un regard neuf sur la politique des pompiers après le congé des Fêtes. La nouvelle politique générale avait été adoptée en janvier 2017 par le conseil municipal de Tracadie.

«Lorsque nous avons voté la politique, c’était très clair. Pour des raisons de sécurité, les tests doivent être passés», lance d’entrée de jeu le maire de Tracadie.

Au courant des dernières semaines, trois pompiers ont été exemptés des tests médicaux et physiques parce qu’ils avaient 65 ans et plus, ce qui n’a pas fait le plaisir de tous.

L’âge de retraite prévu par la Ville de Tracadie est d’ailleurs de 65 ans. Toutefois, sous la recommandation d’Émilio St-Coeur, chef du service d’incendie, «les pompiers peuvent être assignés à des tâches bien spécifiques», a expliqué le maire lors du conseil.

Après vérifications, les trois hommes devront tout de même inévitablement faire les tests «s’ils veulent rester en poste», d’après la politique votée en janvier 2017. «Il n’y aura plus d’exception et tous les pompiers devront avoir leurs papiers en main», a-t-il ajouté.

Pompiers congédiés

Sur cette question, M. Losier a proposé que les pompiers puissent retrouver leur poste à court ou moyen terme à la suite de la présentation desdits documents. Un point qu’il avoue avoir été oublié dans la politique votée par le conseil municipal.

«S’ils désirent essayer le test de nouveau, ils seront les bienvenus», a-t-il proposé au conseil municipal.

Les trois pompiers congédiés pourraient donc réintégrer le service avec la remise des documents demandés.

«Si un pompier a été congédié, il pourra réintégrer le service au moment d’une nouvelle vague de test. Ce qui n’est pas le cas actuellement. Je ne vois pas pourquoi un pompier ne pourrait pas réintégrer le service», a expliqué le maire, Denis Losier, suite à l’adoption de la proposition. Les pompiers pourront donc réintégrer les services s’ils respectent les exigences de la municipalité.

Les tests physique et médical a fait couler beaucoup d’encre au courant de la dernière semaine. Le pompier trouvait injuste de devoir s’acquitter des tests «trop rigoureux pour les pompiers volontaires», selon une source anonyme qui s’est adressée à l’Acadie Nouvelle.

Les propositions jugées insuffisantes

Ce dernier, qui désire garder l’anonymat, parle «d’une façade» quant à la proposition du maire de Tracadie.

Le pompier anonyme s’est également plaint du test physique. Selon lui, c’est un copier-coller des tests effectués dans les casernes militaires. Les exigences sont beaucoup trop élevées pour une localité comme Tracadie, croit-il.

«Émilio St-Coeur est un ancien pompier militaire. Il veut que les pompiers volontaires répondent aux mêmes exigences que les militaires qui sont engagés dans l’armée pour protéger le Canada. On peut voir une déconnexion d’avec la réalité d’un monde de pompiers volontaires», a-t-il écrit dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle.

Toutefois, le chef pompier, Émilio St-Coeur, précise que le test physique «provient d’un livre adopté par les pompiers, quelques années auparavant.»

Selon ce manuel, il demande aux pompiers d’effectuer le test de A à Z, sans limite de temps.

À titre de comparaison, le programme de la ville de Montréal demande à ses pompiers d’effectuer le test en 11 minutes, tandis que les Forces armées canadiennes demandent de le faire en moins de 8 minutes.

L’évaluation comporte 10 étapes. Il faut entre autres monter une échelle, transporter de l’équipement et porter un tuyau.

Il est difficile de trouver une réponse exacte entre les deux partis, chacun n’ayant pas le même point de vue sur la question.

Malgré tout, le pompier anonyme ne brouille pas que du noir dans cette histoire.

«Les décisions prises par le maire sont une grosse victoire pour la population desservie par la brigade de Rivière-du-Portage et Tracadie Beach. Ils [les pompiers] ont mis de la pression, rencontré la ville et obtenu du conseil plusieurs éléments», a-t-il exprimé.

Les casernes de pompier de Tracadie sont toujours en mode recrutement. «Nous devons aller chercher une dizaine de pompiers pour respecter les exigences demandées», a expliqué M. Losier.