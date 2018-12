Pont international au Madawaska: une évaluation environnementale sera-t-elle requise?

Le pont, qui enjambe le fleuve Saint-Jean, entre Edmundston et la ville acadienne de Madawaska, dans le Maine, doit être remplacé d’ici l’année 2023. - Archives

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale devrait décider sous peu si une évaluation environnementale est requise pour le projet de remplacement du pont international entre les villes d’Edmundston et de Madawaska.

Pour se faire, l’Agence fédérale a récemment invité le public ainsi que les groupes autochtones, et ce, afin que ces derniers puissent formuler des commentaires au sujet du projet et de ses effets potentiels sur l’environnement.

Le pont, qui enjambe le fleuve Saint-Jean, entre Edmundston et la ville acadienne de Madawaska, dans le Maine, doit être remplacé d’ici l’année 2023 pour faire place à une toute nouvelle structure.

Cette strcuture remplacerait l’actuel pont centenaire qui n’est même plus en mesure, depuis l’automne dernier, d’accueillir les camions de plus de cinq tonnes.

Il s’agit d’une importante voie de transport terrestre qu’empruntent les deux pays depuis très longtemps afin d’effectuer une grande partie de leurs échanges commerciaux.

Une fois cette première étape de consultation publique franchie, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale devrait faire savoir aux autorités responsables et à la population si une évaluation environnementale est requise ou non.

Si l’Agence juge qu’une telle évaluation est requise, le public disposera de trois autres occasions afin de formuler des commentaires sur l’évaluation environnementale du projet.

Le projet de remplacement du pont fera aussi l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement de la part du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick et du Maine Department of Environmental Protection, question de satisfaire aux exigences réglementaires.

Aux États-Unis, la Première Nation Malécite de Houlton a déjà indiqué qu’elle recommanderait l’interruption du projet advenant le cas où des restes humains, des sites archéologiques ou d’autres objets ayant une valeur historique étaient découverts lors de la réalisation du projet de construction.

Questionné au sujet de l’exercice de consultation publique, actuellement conduite par l’organisme fédéral, le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, a pour sa part fait savoir que les questions relatives au pont international feront l’objet de nouvelles discussions au sein de l’administration municipale.

Les commentaires au sujet de ce projet de remplacement du pont international entre Edmundston et Madawaska doivent être envoyés par courrier postal ou électronique à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, et ce, au plus tard le 27 décembre prochain.