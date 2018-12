Pas d’augmentation de taxes à Caraquet

Bonne nouvelle à Caraquet. Une augmentation des revenus liés à l’assiette fiscale et une hausse moins élevée que prévue des services de la GRC permettent aux élus de garder inchangé le taux de taxe foncière pour une troisième année consécutive.

En réunion extraordinaire mercredi, le maire Kevin Haché et les conseillers ont accepté, non sans un certain soulagement, un budget total de près de 7,35 millions $ pour la prochaine année et un taux de 1,5017$ par 100$ d’évaluation.

Seul bémol: les frais associés au service d’eau et d’égout passeront de 600$ à 625$. Il a fallu investir plus de 6 millions $ dans le système depuis deux ans, a expliqué le maire.

Cette courte hausse aura un effet sur le taux de location dans le parc de maisons mobiles de la municipalité. Il grimpera à 137$ par mois, un bond de 2$.

Le dégel des évaluations foncières a fait passer la valeur des bâtiments de 211 millions $ à 218 millions $.

Quant au coût du service de la GRC, la crainte d’une augmentation majeure ne s’est pas matérialisée. Il en coûtera 912 000$ à la Ville pour assurer sa protection, à peine 2000$ de plus qu’en 2018.

«Nous sommes chanceux, a reconnu le maire Kevin Haché. L’augmentation de notre assiette fiscale nous permet de présenter un budget équilibré sans hausse de taxe foncière. Nous avons une entrée de 200 000$ de plus dans notre budget. On s’attendait au pire avec la GRC et nous sommes très heureux de n’avoir qu’une augmentation de 1%.»

La Ville n’a pas eu besoin de procéder à des compressions de services grâce à ces revenus additionnels, se réjouit l’élu. Cependant, ces bonnes nouvelles n’ont pas convaincu le conseil de baisser le taux de taxe foncière. En 10 ans, il a grimpé de 3 cents, a rappelé le directeur général Marc Duguay.

«Nous avons toujours de nouveaux projets et il arrive des imprévus. Ça nous permet d’avoir un fonds de réserve. Nous avons un budget équilibré malgré que tout augmente. Et comme l’hiver a débuté un mois plus tôt, il faudra probablement revoir tout ça au prochain budget», a expliqué M. Haché.