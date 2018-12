Péninsule acadienne: la crise des poubelles désamorcée pour au moins deux semaines

La crise des poubelles dans la Péninsule acadienne est désamorcée pour au moins deux semaines. Cependant, la prévision budgétaire de 2019 de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne n’a toujours pas été approuvée. Une possible tutelle de la part du ministère des Gouvernements locaux est donc toujours d’actualité.

Dans une réunion beaucoup plus cordiale que celle du 29 novembre, les membres votants de la CSR-PA rassemblés à Saint-Isidore jeudi soir ont rejeté unanimement les soumissions en forte hausse de 47% de l’entreprise privée pour six des 11 zones de collecte de déchets de la région.

Ils ont ensuite tous accepté de retourner en appels d’offres dès vendredi afin d’obtenir des soumissions pour 2019 uniquement, avec l’optique d’y aller avec un seul contrat de collecte en 2020 sur l’ensemble du territoire.

Ils se rencontreront le vendredi 28 décembre afin d’analyser les nouvelles soumissions et, si nécessaire, adopter un budget de 6,6 millions $ pour la prochaine année à la CSR-PA.

Maire de Néguac et président de la Commission, Georges Savoie a annoncé d’entrée de jeu que le ministre des Gouvernements locaux, Jeff Carr, avait envoyé une lettre à l’organisation lui «suggérant fortement» d’adopter un budget avant l’arrivée de la prochaine année, sous peine de tutelle.

«On avance vers l’acceptation d’un budget vers la fin de décembre, a-t-il analysé au terme de la rencontre. On s’attend que si les contracteurs veulent obtenir le contrat, ils vont soumissionner à un prix raisonnable et beaucoup plus bas. Sinon, nous savons que des communautés sont prêtes à lancer leur propre service. On trouvera alors d’autres solutions.»

Le maire de Tracadie, Denis Losier, analyse les documents avant la réunion de la CSR-PA, jeudi, à Saint-Isidore. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette Le maire de Saint-Léolin, Guy Cormier, et le maire de Bertrand, Yvon Godin. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

M. Savoie ne croit pas que la lettre du ministre Carr a eu une quelconque influence sur la pensée des membres de la commission. À preuve, dit-il, le budget n’est toujours pas accepté. On envisage demander un délai de quelques semaines au gouvernement au besoin.

Le maire de Tracadie, Denis Losier – qui avait fait avorter le vote sur le budget en novembre -, s’est dit satisfait de ce déblocage. Il affirme que ça enlève un poids sur les épaules de tout le monde avant les Fêtes. Mardi, l’élu avait mentionné que la ville s’opposerait si la CSR-PA ne revenait pas en appels d’offres ou conservait l’idée de lancer sa propre flotte de cueillette des ordures.

«Qu’on en vienne à un consensus est un soulagement pour tout le monde. Nous allons retourner en appels d’offres pour six zones et l’an prochain, ce sera pour une seule zone, soit toute la Péninsule acadienne. Ça nous donne un an pour mieux se préparer à la suite des choses», a-t-il noté.

Le maire de Bertrand, Yvon Godin, a rappelé que les sept communautés du Grand Caraquet qui évaluent un plan B dans le collecte des ordures veulent avant tout en venir à une entente avec la CSR-PA.