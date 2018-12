Tracadie envisage de lancer son propre service de cueillette des ordures

La Municipalité régionale de Tracadie se prépare à lancer son propre service de cueillette des ordures si la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne persiste à ne pas retourner en appels d’offres ou à garder son projet de lancer sa propre flotte.

Les élus de Tracadie ont adopté une proposition en ce sens, mardi soir, après plus d’une demi-heure de discussions sur la crise des poubelles dans la région.

Crise qui pourrait cependant connaître un dénouement jeudi. La CSR-PA a convoqué une réunion à Saint-Isidore. Elle proposera le retour en appel d’offres pour une année seulement afin de revoir l’ensemble du dossier pour 2020.

Les conseillers de Tracadie ont noté ce qui s’est passé dans le Restigouche. Les municipalités de Balmoral, d’Atholville et de Charlo se sont récemment associées et ont démarré leur propre service de collecte des ordures avec l’acquisition d’un camion automatisé.

Tracadie devient la deuxième communauté de la Péninsule acadienne à songer ouvertement à se retirer du service offert par la CSR-PA. Le Grand Caraquet étudie présentement la possibilité de présenter à ses citoyens son propre service de ramassage des déchets si aucune entente n’intervient avec la Commission.

Quand la proposition de budget de 6,6 millions $ pour 2019 a été votée à Caraquet le 29 novembre, Tracadie et trois représentants de DSL s’y sont opposées en raison de la hausse de 47% des soumissions des entrepreneurs dans six des 11 zones de collecte de la région. En possédant plus du tiers de la totalité de l’assiette fiscale de la Péninsule acadienne, Tracadie détient un droit de veto sur tout vote touchant l’aspect financier de la CSR-PA.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, a indiqué que sa ville se sentait placée au pied du mur pour prendre une décision rapide concernant le lancement d’une flotte régionale par la CSR-PA alors que personne n’était au courant des impacts à long terme d’un tel engagement.

La CSR-PA a évalué le coût d’un tel service à 1,3 million $, comparativement à 1,5 million $ dans la situation actuelle avec l’embauche d’entrepreneurs privés.

«Je sentais que la seule option considérée par la CSR-PA était d’acheter ses camions et qu’il y avait des choses qui, volontairement, n’avaient pas été considérées. Je trouvais ça trop risqué», a expliqué M. Losier pendant la réunion de son conseil, mardi.

Le maire prétend qu’une telle initiative peut permettre aux municipalités et DSL de la région sauver de l’argent sur une ou deux années avant que la facture ne monte en flèche en raison de la syndicalisation ou l’achat de nouveaux équipements, par exemple.

«Tracadie a une plus grande population que les trois municipalités du Restigouche qui viennent de lancer leur service. Nous pourrions retourner en appels d’offres si on décide de quitter la CSR-PA. Peut-être que nos entrepreneurs locaux seraient prêts à considérer de baisser leurs prix», a fait savoir le maire de Tracadie.

Le maire de Caraquet, Kevin Haché, a rappelé que le plan B, qui est de travailler avec Bertrand afin de créer un service de collecte pour le Grand Caraquet, est toujours sur la table. Des rencontres ont récemment eu lieu entre les deux directions afin de mettre sur pied une solution en cas d’un nouvel échec de la stratégie de la CSR-PA.

«La CSR-PA est là pour nous regrouper et elle nous permet de travailler ensemble. Là, nous avons une petite embûche et on attend des développements. On ne ferme pas la porte à un possible retour avec la CSR-PA. Toutes les municipalités ont voté en faveur du budget, sauf Tracadie. Nous étions prêts à mettre de l’eau dans notre vin, mais cela n’a pas fonctionné. Nous respectons la décision des autres municipalités, mais on peut trouver un terrain d’entente et la CSR-PA travaille là-dessus. Si ça arrive, tant mieux. Sinon, nous serons prêts de notre côté», a déclaré M. Haché.

–Avec la collaboration du journaliste Guillaume Cyr