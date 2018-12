Travaux suspendus à la polyvalente LJR: «Inacceptable», selon des municipalités du Sud-Est

Des élus municipaux du Sud-Est jugent «inacceptable» la décision du gouvernement provincial de suspendre les travaux de modernisation de l’école Louis-J.-Robichaud.

Dans une déclaration commune, les maires et la maire suppléante de Cap-Pelé, Beaubassin-Est et Shediac affirment comprendre les défis budgétaires du gouvernement Higgs, mais croient que les travaux déjà entamés auraient dû aller de l’avant.

«Quoique nous comprenons la situation budgétaire du gouvernement provincial, l’annulation des travaux non complétés ne constitue aucun bien pour nos communautés», ont avancé les élus municipaux par communiqué, jeudi après-midi.

La polyvalente Louis-J.-Robichaud a été construite en 1969. Le précédent gouvernement avait annoncé des rénovations de 2,5 millions $, en janvier 2017, pour ajouter 30 années à la durée de vie du bâtiment qui accueille près de 600 élèves.

Plus tard la même année, Fredericton lançait le début des travaux de rénovation avec un budget plus important. Les coûts de la modernisation de la polyvalente devaient s’élever à 13 millions $ et être achevée en décembre 2020.

Dans son budget en infrastructure, déposé mardi, le gouvernement Higgs a retardé indéfiniment les projets de modernisation de la polyvalente de Shediac.

«En raison de l’étendue de service de l’école Louis J. Robichaud qui accueille les jeunes des nos municipalités, nous sommes de l’avis qu’ils méritent que les travaux entamés soient terminés. Nous espérons que le gouvernement provincial reviendra sur cette décision ou nous confirmer quand ils seront complétés.»

Les travaux devaient entre autres permettre de remplacer le toit vieillissant et d’améliorer l’enveloppe du bâtiment. Les travaux ont commencé en juin 2017.

La déclaration est signée par Patricia Bourque-Chevarie, maire suppléante de Shediac, Ronnie Duguay, maire de Beaubassin-Est et Serge Léger, maire de Cap-Pelé.