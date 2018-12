Après 14 ans, le saumon de l’Atlantique révèle ses secrets

Des scientifiques de la Fédération du saumon de l’Atlantique ont publié les résultats de leur étude entreprise il y a 14 ans portant sur la migration des saumons dans l’océan. L’objectif: en connaître davantage sur les causes de leur survie et de leur mortalité.

Au fil des ans, les chercheurs ont pisté à l’aide d’émetteurs acoustiques 2800 saumons juvéniles entreprenant leur première migration, et ce, à partir de quatre rivières canadiennes, soit la Restigouche, la Miramichi-Nord-Ouest, la Miramichi-Sud-Ouest ainsi que la rivière Cascapédia en Gaspésie.

Cette étude, on en discute depuis quelques années dans le milieu du saumon, au fur et à mesure que des résultats surgissent. Elle a notamment déjà permis d’obtenir un portrait fiable de la route migratoire des saumons, une route de 800 km jusqu’au détroit de Belle Isle (entre Terre-Neuve et le Labrador).

Aujourd’hui, l’équipe de la Fédération du saumon de l’Atlantique a publié un résumé exhaustif de ces 14 premières années de recherches à l’intérieur de la revue scientifique Journal of Marine Science.

«Nous avons entrepris ce projet au début des années 2000 parce que nous étions rendu compte que la reproduction en rivière du saumon semblait bonne, mais que les retours du séjour en mer, eux, étaient vraiment faibles. Il nous fallait donc absolument en connaître plus sur leur environnement marin, ce qui est tout un défi connaissant l’immensité du territoire à couvrir», explique Charles Cusson de la fédération.

La recherche a permis d’apprendre que le taux de survie en mer était surtout relié à quatre facteurs, soit la taille du poisson, la distance à parcourir, les conditions en mer et un incontournable, la prédation.

Ainsi, comme une grande confrérie, on apprend que les saumoneaux de ces rivières se regroupent tous dans le golfe du Saint-Laurent pour continuer leur voyage en groupe, l’union faisant la force. Ceux de plus grandes tailles à leur sortie des rivières ont un meilleur taux de survie, ils sont physiquement plus aptes à faire face aux défis du voyage.

Bar rayé au banc des accusés

Et puis il y a la prédation.

Dans la Miramichi par exemple, les chercheurs n’ont pu que corroborer ce qu’ils soupçonnaient depuis un moment, soit que la croissance exponentielle des populations de bars rayés – un prédateur du saumon – dans l’estuaire de la rivière est étroitement reliée à la baisse du nombre de saumons de ce secteur.

Selon les chercheurs, le retour en masse de ce prédateur coïncide indubitablement avec le déclin du saumon de la Miramichi.

«Le bar avait presque disparu de nos côtes. C’est un poisson qui a été victime d’une surpêche il y a quelques décennies, mais les efforts pour sa réhabilitation ont été un succès phénoménal. En 2010, on dénombrait environ 30 000 bars rayés. Aujourd’hui, on estime ce chiffre à près d’un million d’individus, c’est énorme. Et pauvres saumons de la Miramichi, ils se retrouvent à dévaler vers la mer au moment où les bars sont en période de reproduction, c’est un festin pour eux», indique M. Cusson qui préconise un retour à une pêche commerciale bien encadré afin de rééquilibrer ce débalancement.

Selon l’étude toutefois, ce poisson n’est pas le seul ennemi du saumon. D’autres facteurs – comme le changement de la chimie de l’eau de la rivière – contribueraient au déclin de l’espèce. Les changements climatiques seraient aussi un à pointer du doigt.

Données intéressantes

Mais qu’en est-il pour les saumons de la Restigouche et de la Cascapédia qui, eux ne subissent pas les affres du bar rayé? Dans ces deux rivières, les taux de retours sont plus intéressants. Reste toutefois que ce poisson est aussi victime de la prédation humaine.

Selon M. Cusson, la signature plus tôt cette année d’une entente de 12 ans entre le Canada et le Danemark/Groenland, en lien avec la cessation de la pêche commerciale du saumon, devrait être très bénéfique pour l’espèce. Il est persuadé que les résultats ne tarderont pas à se faire ressentir en rivière.

Un autre exemple de données importantes apprises par le pistage des poissons, l’équipe a découvert que plusieurs saumoneaux passaient beaucoup de temps au sud de l’Ile-d’Anticosti. Il s’agirait en fait pour eux d’un garde-manger, un arrêt obligé pour prendre des forces avant leur migration au Groenland. Ce genre de données, selon M. Cusson, est extrêmement pertinent puisque cela permet de demander aux instances gouvernementales d’entreprendre des actions afin de protéger ce secteur durant certains temps de l’année, question de limiter la mortalité accidentelle causée par la pêche.

Pas la fin

L’étude actuelle dure depuis 14 ans, mais elle n’est pas terminée pour autant. Les scientifiques de la FSA poursuivront le projet de pistage encore quelques années. En fait, le programme sera même enrichi avec davantage de sujets (poissons).

«Ça nous donne une foule d’informations importantes sur le trajet des poissons, la profondeur à laquelle ils nagent, les taux de salinité de l’eau, sa température, la luminosité, etc. C’est une banque de données inestimable», estime M. Cusson.

«Nous en avons appris énormément en 14 ans et nous en avons encore beaucoup à apprendre. Plus nous avons de données, plus on obtient un portrait précis de la situation et des actions à entreprendre pour la pérennité de l’espèce», conclut-il.