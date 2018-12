Chasse à l’as d’Inkerman: Et après?

Les bénévoles de la loterie du Comité du pont d’Inkerman prendront le temps de s’asseoir pour discuter des prochaines étapes, mais seulement après le temps des Fêtes, à tête reposée. L’équipe vient tout juste de traverser 48 semaines emballantes, mais éreintantes.

«Wow, wow et juste wow, je suis très heureuse pour le couple gagnant», lance d’emblée Glenda Robichaud, responsable des bénévoles. Exténuée et émotive, elle est tout de même heureuse du dénouement. «Des volontaires ont fait jusqu’à 1000 heures de bénévolat. C’était tout un travail d’équipe et on a appris à connaître nos voisins. On a fait des liens pour la vie», raconte-t-elle.

Au final, la Chasse à l’as d’Inkerman aura dépassé largement les attentes du comité. La récolte s’est avérée bien plus élevée que prévu au départ. Les coffres sont bien garnis. «On avait 500 000$ comme objectif et on a fini avec un montant approximatif de 5,6 millions $, c’est bien au-delà de nos attentes», évoque-t-elle.

La façon de partager les sommes recueillies a été fixée avant le début de la loterie. Jusqu’à 500 000$, tout allait pour le pont. Ensuite, les sommes excédentaires étaient réparties en deux: la moitié allait pour le pont et l’autre était divisée entre les six comités qui ont participé à l’organisation de la loterie. C’est pourquoi l’amélioration des sentiers et le développement d’infrastructures touristiques font aussi partie des plans.

Discussion avec le gouvernement

La loterie a été mise sur pied pour amasser une mise de fonds, mais surtout pour démontrer au gouvernement l’engagement de la communauté envers la construction d’un nouveau pont. Or, les sommes recueillies sont beaucoup plus élevées que prévu. Questionnée sur le montant qui sera accordé à la reconstruction, Mme Robichaud préfère ne pas trop s’avancer.

«On a besoin de temps pour laisser la poussière retombée avant de vous revenir avec un plan», répond-elle. Le comité devrait se rencontrer après le temps des Fêtes pour dresser une liste des étapes à suivre et pour faire le bilan de toute cette aventure.

Cela dit, Mme Robichaud a tout de même rencontré le député et ministre Robert Gauvin lundi pour lui faire part de ses préoccupations. «On avait beaucoup de questions pour lui et pour le ministère des Transports, qui devrait chapeauter le projet», explique-t-elle.

«M. Gauvin nous a dit qu’il allait vérifier avec les responsables du ministère des Transports pour savoir où en est rendu le projet. À savoir, par exemple, ce qui se passe avec les différentes études.»

Le secrétaire du Comité du pont d’Inkerman, Denis Landry, n’en revient tout simplement pas du chemin parcouru en presque un an. «Le premier gros lot était de 7400$ et on vient de remettre 4 millions $. C’est incroyable.»