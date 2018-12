Daniel Thériault: Quand l’épicier est servi comme plat principal

Daniel Thériault sera la 23e personnalité à être rôti lors du bien-cuit de la Fondation Saint-Louis-Maillet. L’épicier sera le plat principal lors de cette soirée qui promet d’être un peu épicée.

Daniel Thériault, homme d’affaires et philanthrope bien connu dans la région, sera en vedette le 23 février au Palais des congrès d’Edmundston. Le copropriétaire du IGA Extra Supermarché Donat Thériault ltée et président de la Chambre de commerce région Edmundston, sera assaisonné et rôti à point par des membres de son entourage. M. Thériault verra ses squelettes sortir du placard afin de divertir les spectateurs et offrir des bourses aux étudiants du Campus d’Edmundston de l’Université de Moncton.

«Je suis honoré. Je ne peux pas prendre tout le crédit pour le succès de l’entreprise. Je suis bien appuyé par ma famille. J’ai accepté assez rapidement l’invitation d’être la prochaine victime. La veille de l’invitation, j’avais appris le décès de Jo-Anne Volpé. J’ai accepté en mémoire et en l’honneur de Jo-Anne. Elle est une des pionnières de la fondation et une de mes mentors», a confié Daniel Thériault.

L’esprit aventurier et l’implication communautaire de M. Thériault serviront certainement d’assaisonnement, a expliqué Caroline Pagé, présidente du comité du bien-cuit. En conférence de presse, M. Thériault a eu un avant-goût de la marinade et des épices dont il sera badigeonné durant son bien-cuit.

«Quand j’ai approché des personnes pour être rôtisseur, ils ne m’ont pas dit oui. J’ai plutôt eu des rires diaboliques. Avec ce qu’ils ont mentionné aujourd’hui je me demande si j’ai bien choisi», a-t-il lancé, sourire en coin.

Son frère, Éric Thériault, et sa cousine, Christine Thériault, l’assaisonneront d’anecdotes familiales. Son ami de longue date, Bruno Volpé, fournira les condiments grâce à des souvenirs de son passage en milieu scolaire et universitaire. Sophie Dupont, une collègue au sein du conseil d’administration de la Chambre de commerce, fera grimper la chaleur à l’aide d’anecdotes liées à son implication communautaire.

«Je connais Daniel depuis longtemps. En troisième année en administration à l’UMCE, on a étudié un semestre à Amiens, en France. Là, il a été initié aux langues… Et il y a eu des baignades nocturnes dans la Seine. C’est une bonne chose que Daniel a la couenne épaisse, ça a cuit mieux!», a relaté Bruno Volpé.

«Daniel est une personne dynamique, animée et colorée. Le bien-cuit 2019 promet beaucoup», mentionne Sophie Dupont.

Rira bien qui rira le dernier. Le bien-cuit permet à la «victime» d’avoir le dernier mot. À l’instar des 22 autres personnalités rôties, Daniel Thériault pourra en profiter pour remettre les pendules à l’heure.

Fibre entrepreneuriale

Daniel Thériault a débuté son apprentissage en affaires au sein de l’entreprise familiale à l’âge de 12 ans, comme emballeur alors qu’il fréquentait la polyvalente. Par la suite, il a amorcé des études universitaires en administration des affaires à l’UMCE avant de se diriger en marketing au campus de Moncton.

En 2001, après avoir acquis de l’expérience de travail à l’extérieur du supermarché, il est rentré au bercail. L’année suivante, il est devenu copropriétaire de l’entreprise avec son père Jean-Eudes Thériault. Depuis, ils ont acquis la franchise Sobeys d’Edmundston qu’ils ont fusionné pour créer le IGA Extra. Au cours des deux dernières années, l’entreprise a agrandi ses locaux et élargi son éventail de plats préparés et augmenter le nombre de tables pour manger sur place.

L’an dernier, ils ont mérité le prix de l’Entreprise de l’année et le prix Coup de coeur du Nord-Ouest du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Les copropriétaires appuient plusieurs causes philanthropiques, comme l’Atelier R.A.D.O. inc. et la Fondation de l’hôpital régional d’Edmundston.

Parmi les personnalités rôties depuis 1989 figurent des politiciens tels que Jean-Maurice Simard, Gérald Clavette, Percy Mockley, Madeleine Dubé, Bernard Valcourt, Francine Landry et Cyrille Simard. Les entrepreneurs Bert Martin, Don Bélanger, Gérard Landry, Jean-Claude Savoie, André Lebel et Solange Lorquet ont aussi subi le même sort.