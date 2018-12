Des robots facilitent l’apprentissage dans le Madawaska

Dans la photo: l'enseignant Kevin Ouellette et les élèves Nicolas Hébert et Thomas Dufour. - Collaboration spéciale: Gilles A. Fournier

Les robots ont une place de choix dans le curriculum à l’école communautaire Saint-Joseph, dans le Madawaska. Les élèves explorent les nouvelles technologies tout en approfondissant leurs connaissances.

L’utilisation des robots en classe s’inscrit dans une philosophie d’apprentissage par objectifs. Les robots permettent aux élèves de mettre en pratique les notions apprises. Ils récompensent l’atteinte des objectifs tout en stimulant la curiosité chez les élèves, qui sont invités à sortir de leur zone de confort.

«À l’école communautaire Saint-Joseph, on a décidé d’évoluer en formant des cycles.

Il y en a de la maternelle à la huitième année. Moi et Carole Martin enseignons au Studio CRÉATIF, avec les élèves de la 6e à la 8e année. On travaille en collaboration», a expliqué l’enseignant Kevin Ouellette.

Les éducateurs rencontrent les élèves en groupe de trois à six, selon les concepts enseignés. Afin de maximiser l’apprentissage, les cliniques sont d’une durée de 10 à 15 minutes. Les élèves apprennent à leur propre rythme.

«On ne fonctionne pas vraiment avec un horaire. On travaille pour développer l’autonomie, la responsabilisation. On veut avant tout que ces jeunes soient créatifs et qu’ils trouvent des solutions aux problèmes qui se présentent. On les place dans des situations où ils seront en déséquilibre pour qu’ils sortent de leur zone de confort», a mentionné M. Ouellette.

Durant la semaine, des élèves doivent résoudre des problèmes de mathématique alors que d’autres doivent approfondir leurs connaissances en français, en anglais ou en sciences humaines. Une fois leurs travaux terminés, les élèves ont l’autorisation d’aller passer du temps avec leur robot.

«C’est une sorte de récompense. Si tu finis tes travaux, tu peux aller en robotique. Au début on ne savait pas ce qu’était la robotique. J’avais tout terminé et on m’a amené dans le coin où il y a la robotique. On a tous la chance d’y aller. Quand ton robot est complété, tu peux installer une application sur une tablette, tu te connectes et tu peux le contrôler avec ‘Bluetooth’ en faisant du codage», explique Thomas Dufour, élève de 5e année dans le Studio CRÉATIF.

«Au début, je n’ai pas pu y aller parce que je n’avais pas fini mes tâches. Mais là, je mets les efforts», affirme de son côté Nicolas Hébert, élève de 3e année.

Les élèves ont indiqué que le tout n’est pas nécessairement facile. Il y a une courbe d’apprentissage. Ils développent leur logique, leur analyse, leur créativité et améliore leur résolution de problèmes. Les robots leur permettent de mettre en pratique des notions de mathématiques et des autres matières figurant au curriculum. Les élèves doivent faire preuve de créativité en plus de développer leur capacité de travailler en équipe.

«C’est pas toujours facile, surtout au début. Après tu deviens habitué. Il faut trouver des solutions pour que notre robot fonctionne parce qu’il peut y avoir une roue qui tourne plus vite que l’autre, par exemple. J’apprends les maths quand je compte les pièces et que je fais les calculs pour m’assurer que le robot fasse ce que je veux. J’apprends le français, mais surtout l’anglais parce que le robot parle en anglais», d’ajouter Thomas Dufour.

Avec la robotique, ils sont introduits à des notions comme l’électricité et l’électronique. Les différents niveaux à gravir présentent des défis réguliers et permettent aux élèves de poursuivre leur apprentissage de façon conviviale.

M. Ouellette se dit encouragé par les résultats et l’enthousiasme des élèves.

«C’est la première fois que j’aime vraiment la classe où je suis. Je me force pour finir mon travail. On se met des défis au début de la semaine. Par exemple, je me fixe l’objectif de finir mon travail obligatoire dans deux jours. J’ai réussi deux fois. M. Kevin aime ça nous donner des défis», soutient Thomas Dufour.

«Ce que l’on remarque, c’est qu’ils sont motivés. Ils sont prêts à progresser dans leur cheminement. Ils ont quelque chose de motivant pour les guider dans leur apprentissage. Même en 3e ou 5e année, ils se responsabilisent», selon Kevin Ouellette.

M. Ouellette explique qu’il s’est inspiré d’un modèle finlandais pour mettre au point son studio de robotique. Il était alors enseignant à l’école Camille-Vautour de Saint-Antoine. Vu le succès obtenu là-bas, il a décidé de refaire la même chose à l’école Saint-Joseph. Le comité de parents de cette école lui a fourni un ordinateur et un écran vert pour le studio. Il a aussi réussi à obtenir une imprimante 3D grâce à un programme gouvernemental.

M. Ouellette compte bientôt s’attaquer à un autre projet: des capsules informatives sur l’économie, les actualités et la météo réalisées par les élèves et diffusées sur YouTube dans le format d’un journal web.