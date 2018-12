Il faut sauver les Jeux, disent les membres restants du conseil d’administration

Alors que le premier ministre Brian Higgs laisse planer la menace d’annuler tout simplement les Jeux de la Francophonie de 2021, qui doivent avoir lieu à Moncton et Dieppe, les six membres restants du conseil d’administration implorent les bailleurs de fonds de trouver une solution pour sauver l’événement.

«Conscients des difficultés économiques auxquelles la province est maintenant confrontée, nous avons toujours été et demeurons ouverts à évaluer les différentes options de financement et réductions des coûts afin d’avoir des Jeux qui répondent à la fois aux attentes et aux capacités des bailleurs de fonds, tout en laissant des legs pour la communauté», peut-on lire dans un communiqué envoyé à la presse, jeudi soir.

«Ces Jeux sont une opportunité inégalée pour la communauté. Pendant 10 jours, la région et la province seront sous les projecteurs du monde. Les Jeux de la Francophonie précédents ont entraîné des retombées économiques importantes, une immigration accrue et des legs en matière d’infrastructure, de culture et de capacité en matière d’organisation d’événements majeurs.»

«Nous continuons à inviter les bailleurs de fonds à négocier et à trouver des pistes de solutions le plus rapidement possible. Le conseil est convaincu qu’il est possible d’y arriver pour que les Jeux réussissent».

Radio-Canada Acadie a mis la main sur un rapport d’un cabinet d’experts-comptables retenu par Ottawa qui conclut que l’événement peut être organisé pour la somme de 115,3 millions $ plutôt que les 130 millions $ annoncés. La firme MNP estime que le plan d’affaires soumis le printemps dernier par le comité organisateur des jeux est «solide et précis», mais que le budget initial de 19,5 millions $ présenté en 2015 était «significativement sous-estimé».

«Nous, les six membres du conseil d’administration restants, nous réjouissons de la sortie du rapport d’experts-comptables retenu par le gouvernement fédéral qui vient confirmer la rigueur et le sérieux du travail accompli jusqu’à présent. Nous croyons toujours aux Jeux de la Francophonie et tenons à réitérer notre pleine confiance en l’équipe en place et au travail rigoureux accompli pour développer notre plan d’affaires.»

Mercredi, cinq membres du conseil d’administration des Jeux ont claqué la porte, quelques jours après le début de la controverse entourant le financement de l’événement sportif international.

Le lendemain, le premier ministre Higgs a expliqué pour la première fois que l’abandon du projet fait désormais partie des possibilités. «Nous avons eu des suggestions en ce sens à travers toute la province», a déclaré Blaine Higgs lors d’une mêlée de presse.

Le comité organisateur des Jeux évalue à 130 millions $ le budget nécessaire à la tenue des Jeux. Plus tôt cette semaine, Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, a indiqué que le gouvernement fédéral assumera la moitié de la facture, quel que soit son montant.

Seulement, le premier ministre Blaine Higgs n’entend pas dépasser la ligne qu’il a tracée dans le sable. La province ne mettra pas plus de 10 millions de dollars sur la table, répète-t-il.