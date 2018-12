Jeux de la Francophonie: le plan d’affaires dévoilé

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a rendu public le plan d’affaires du Comité organisateur national des Jeux de la Francophonie 2021.

Le document de 182 pages qui a été publié sur le web en fin de journée vendredi indique que le budget initial sur lequel s’était fiée la province au moment de déposer sa candidature pour présenter l’événement international n’avait pas été mis à jour depuis 2013.

«II est très clair que le budget conventionnel d’environ 16 millions $ ne peut être respecté pour organiser l’événement au Nouveau-Brunswick selon les critères actuellement imposés», peut-on lire dans le plan d’affaires.

Selon le plan qui n’avait pas été dévoilé au public jusqu’ici, la présentation des Jeux devrait coûter 130 millions $, ce qui inclut 36,6 millions $ en infrastructure.

Le plan d’affaires d’une valeur 8 fois plus élevée que celle proposée au départ a été rejeté par le précédent gouvernement libéral.

Les progressistes-conservateurs du premier ministre Blaine Higgs envisagent maintenant de ne pas présenter les Jeux en 2021.

Le Comité national affirme dans son plan d’affaires qu’il pourrait être possible de réduire la taille du budget, mais tout en ajoutant une mise en garde à l’endroit des autorités.

«Le risque de dénaturer la manifestation, de la réduire à une simple série de compétitions sportives et concours culturels, sans mobilisation de la collectivité, sera présent, pour ne pas dire tentant», avance-t-on.

«Une telle décision nuira potentiellement au succès populaire de l’événement, à l’ambiance et à l’atmosphère festive attendue pendant un événement de cette envergure et à la réputation du Nouveau-Brunswick sur le plan événementiel, tant au pays qu’à l’international.»

Le plan d’affaires propose plusieurs pistes pour expliquer l’explosion des coûts par rapport au «budget conventionnel» de 16 millions $ présenté par le Comité international des Jeux de la francophonie.

Les auteurs notent notamment à plusieurs reprises les attentes plus élevées du public canadien en lors de ce genre d’événement pour expliquer une partie des coûts.

C’est également en raison de «la qualité et (du) niveau de services offerts en sol canadien» que les sommes prévues pour l’hébergement et la nourriture des participants sont plus élevées.

Les investissements anticipés dans les infrastructures s’expliquent quant à eux par la petite taille des installations sportives et communautaires dans la région de Moncton et Dieppe en comparaison au reste du monde, selon le Comité national.

«Les Jeux en 2021 vont contribuer à un legs important en termes d’achat d’équipements sportifs et culturels, ce qui a pour conséquence d’augmenter le budget conventionnel.»

Des sommes importantes pour les ressources humaines et la sécurité figurent aussi au budget des Jeux alors qu’elles ne l’étaient pas lors des éditions précédentes, précise-t-on.

Certaines dépenses sont des demandes du Comité international comme la télédiffusion de l’événement évaluée à 8,2 millions $.

En ce qui concerne les dépenses d’immobilisations, le Comité national a identifié 24,8 millions $ de dépenses «essentielles», 2,9 millions $ de dépenses «souhaitables» et 8,9 millions $ de dépenses «utiles et idéales» pour un total de 36,6 millions $.

À la dernière page du plan d’affaires, les auteurs suggèrent que le document demeure secret «afin de favoriser le bon déroulement» des discussions «dans un climat de discrétion».

La décision revient à Ottawa

Il revient à Ottawa de décider si les Jeux de la Francophonie auront lieu à Moncton et Dieppe en 2021, selon le premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Blaine Higgs a répété que la province ne dépenserait pas plus que les 10 millions $ promis lors du dépôt de sa candidature.

«Nous connaissons nos engagements et nous avons dit qu’on les honorerait. La balle est dans le camp du gouvernement fédéral. C’est à eux de prendre la décision», a-t-il déclaré après la période des questions, vendredi.

Ottawa a déjà indiqué que le fédéral pourrait payer davantage que la somme prévue au départ, à condition que la province paye 50% du total. Fredericton rejette cette offre.

«Je ne veux pas que les Jeux soient annulés. Ce n’est certainement pas notre préférence. Mais si tu creuses un trou et que tu continues de creuser sans voir la possibilité que le projet soit complété, tu ne peux pas te contenter de continuer à creuser», a dit M. Higgs.

Le ministre responsable de la Francophonie, Robert Gauvin, est d’accord avec le premier ministre.

«Si vous parlez aux gens, la réponse que l’on me donne, même les gens de Dieppe, c’est que l’on veut les Jeux, tout le monde veut les Jeux, mais pas à n’importe quel prix», a indiqué M. Gauvin.

Le ministre n’était pas été en mesure de préciser vendredi quelles pourraient être les conséquences pour le Nouveau-Brunswick si la province décide de ne pas accueillir les Jeux.

«Il est trop tôt maintenant pour le dire. Il y a toutes sortes de rapports, toutes sortes d’idée et de communications. Il y en a qui sont vraies. Il y en a d’autres qu’on ne sait pas. Nous sommes en période d’analyse.»

Fredericton ne jette pas encore la serviette pour autant. Blaine Higgs aimerait notamment présenter les Jeux en collaboration avec d’autres provinces canadiennes afin de partager les coûts.

«Au lieu d’être un (fardeau) économique pour une province en particulier parce que ça serait des Jeux nationaux qui auraient lieu dans plusieurs provinces.»