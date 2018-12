La CSR-Restigouche plaide pour la réouverture du centre d’informations touristiques de Campbellton

En temps normal, le Centre d’informations touristiques de Campbellton devrait être ouvert et prêt à rediriger les touristes vers les différentes attractions de la région et de la province. Mais c’est plutôt à des portes closes que ceux-ci se heurteront.

Faute de fonds en provenance du gouvernement provincial, le Centre d’informations touristiques situé au pied du pont interprovincial à Campbellton n’ouvrira pas ses portes durant la saison touristique hivernale. En temps normal, il aurait dû ouvrir le 8 décembre.

La nouvelle a été portée à l’attention des membres de la Commission de services régionaux du Restigouche, jeudi soir, par la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin.

Depuis 2006, la Ville reçoit un montant d’environ 34 000$ afin de faire fonctionner le centre durant l’hiver. Les fonds en provenance de la Société de développement régional ne sont pas venus cette année, et rien n’indique pour le moment qu’ils le seront. Cette fermeture force du coup la mise à pied de trois employés.

«Pour nous, recevoir une telle nouvelle en toute fin d’année, alors que l’on est en train de boucler nos budgets, c’est un coup de masse en plein visage. On n’a tout simplement pas l’argent pour faire fonctionner ce centre. D’ailleurs, c’est un service qui va bien au-delà de nous. C’est pour la région, toute la province. C’est la porte d’accueil des touristes en provenance du Québec. C’est inacceptable qu’il soit fermé», estime Mme Anglehart-Paulin.

Selon elle, le centre est stratégique pour la région non seulement parce qu’il se trouve à la frontière avec le Québec, mais aussi parce qu’il figure sur le tracé de motoneige provincial.

La mairesse a d’ailleurs reçu l’appui moral de l’ensemble de ses confrères sur la question. La CSR-Restigouche entend ainsi demander des explications au gouvernement quant à cette décision tout en demandant le rétablissement immédiat des fonds afin que puisse rouvrir le centre.

Le président du DSL de Saint-Jean-Baptiste, Burt Paulin, trouve pour sa part ironique qu’on ferme ce centre alors que le tourisme hivernal est d’une importance cruciale pour le nord de la province.

«C’est extrêmement malheureux. Et c’est d’autant plus troublant que le nouveau président de la Fédération canadienne de la motoneige, Brad Mann, est originaire de notre région (et qu’il siège même à notre table). On a donc un joueur qui est là pour faire la promotion de notre or blanc partout au pays, et un gouvernement qui au lieu de s’engager davantage ferme des portes. C’est un drôle de message qu’il envoie aux industries de la motoneige et du tourisme», exprime ce dernier.

Vers un grand festival d’hiver au Restigouche-Centre

À l’instar des municipalités du Restigouche-Est, celles du centre – Atholville, Campbellton et Tide Head – ont décidé d’accroître leur collaboration en ce qui a trait à l’organisation de leurs activités hivernales.

Les trois municipalités possèdent chacune leur propre festival ou carnaval d’hiver. Bien qu’on ne parle pas jusqu’à présent d’une fusion complète de ceux-ci, leurs organisateurs ont néanmoins accepté de procéder à la préparation d’une programmation commune avec, comme point culminant, une grande fête de clôture au Parc provincial Sugarloaf lors du congé férié de la Journée de la famille.

«On va tenir des événements comme d’habitude dans nos communautés, mais on va tenter de ne pas trop dupliquer les choses, faire que trop d’activités se chevauchent», exprime la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin.

Pour le maire d’Atholville, Michel Soucy, cette collaboration est un premier pas qui pourrait déboucher vers la confection d’un seul et grand festival organisé dans les trois communautés.

«On plante une graine afin de faire une planification commune, unique, et où chacun y trouvera son compte. On aurait ainsi des activités partout sur notre territoire, ce serait une grande fête d’hiver pour tout notre secteur. Tout le monde y gagne, y compris le parc provincial qui tente d’accueillir plus d’activités et plus de visiteurs», indique-t-il.

Les dates du Festival d’hiver du Restigouche-Est étant déjà connues (31 janvier au 3 février), celles du Restigouche-Centre seront choisies conséquemment afin de ne pas se superposer.