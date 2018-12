Les compétences en lecture des élèves francophones du Sud sont en baisse

Seulement 51% des élèves du District scolaire francophone Sud de la 11e année ont réussi l’évaluation provinciale de lecture en 2018. Il s’agit d’une baisse de presque 10 points de pourcentage comparativement aux quatre années précédentes.

Les élèves ne se portent guère mieux en écriture, seulement 54% ayant obtenu une note de passage. Tant en lecture qu’en écriture, les élèves du District scolaire francophone Sud (DSFS) se situent à environ 5 points de pourcentage sous la moyenne provinciale des écoles francophones.

«On est très déçu et surpris de voir ce résultat. On maintenait un niveau près des 60% (à l’examen de lecture), et puis ç’a diminué soudainement. C’est une situation qui nous inquiète beaucoup, et on met des mesures en place pour voir ce qui a causé ça. On est en train de regarder dans chacune des écoles pour voir ce qui s’est réellement passé», affirme Monique Boudreau, directrice générale du DSFS.

Le portrait est semblable si on regarde les résultats en littératie des élèves de la troisième année. Seulement 58% ont atteint le niveau attendu dans les écoles de Kent et du Sud, contre une moyenne provinciale de 63%.

On ne voit pas les mêmes types de résultats dans les écoles anglophones. En 2016 et 2017, plus de 80% des élèves de la 9e année ont fait preuve d’un niveau de lecture adéquat ou supérieur aux attentes, selon des données du site Internet du gouvernement provincial.

Dans un rapport préparé par le gouvernement provincial en 2016 sur l’éducation en français, on fixe un objectif de réussite des tests de littératie en 11e de 80% par 2025.

«Chaque école reçoit des objectifs d’amélioration. On leur fixe une cible d’amélioration annuelle en vue d’atteindre l’objectif de 80%. C’est un différent objectif pour chaque école. Ça varie selon leurs résultats.»

Mme Boudreau explique qu’il y a cinq ans, le district a changé son approche en matière d’amélioration des résultats sur les évaluations provinciales. Plutôt que transmettre des outils uniformes à tous les enseignants, on fait des évaluations spécifiques dans chaque école afin d’identifier des solutions ciblées.

Il peut cependant falloir plusieurs années à voir un changement. Le district investi beaucoup d’énergie à mousser la lecture dans la phase critique de la 2e à la 4e année. Des recherches ont démontré qu’après ce niveau, il devient plus difficile de fermer l’écart entre les plus forts et les plus faibles en lecture.

Des défis existent aussi en numératie. Seulement 52% des élèves du district ont réussi l’examen de mathématiques 10A – le parcours qui prépare pour un accès direct au marché du travail -, un taux égal à la moyenne provinciale dans les établissements scolaires français.

Quant à l’examen 10B, qui prépare pour les études universitaires, 82% des élèves ont réussi l’évaluation provinciale, comparativement à la moyenne provinciale de 76%.

L’objectif de Fredericton pour les deux examens de mathématiques est de 80%, par 2025.

Le taux de réussite à l’examen des sciences de la 8e année est demeuré stable de 2017 à 2018 dans le DSFS, à 77%. La moyenne provinciale est de 75%, et l’objectif est de 85%.

La société a un rôle à jouer selon une professeure en éducation

Sylvie Blain, professeure de la Faculté d’éducation à l’Université de Moncton, croit que les familles, la société en générale et le gouvernement ont un rôle à jouer pour rehausser les compétences linguistiques des élèves francophones de la province.

Elle explique que plus rapidement on réussit à donner à un enfant le goût de lire, le mieux. De minces écarts entre les habiletés littéraires à l’enfance peuvent devenir des abîmes infranchissables à l’adolescence.

Dans des salles de classe de la 9e année, par exemple, on peut retrouver des élèves ayant un niveau de lecture adulte, et d’autres ayant les compétences d’un jeune de la 3e année. Pour pousser l’exemple plus loin, on peut imaginer une classe de français ayant des élèves âgés de 18 ans et d’autres âgés de 8 ans.

«Au secondaire, les classes sont très hétérogènes. C’est un phénomène documenté par la recherche partout au monde. On peut se retrouver avec de grands écarts entre les élèves les plus forts et les plus faibles. On y ajoute parfois des élèves avec des troubles d’apprentissage diagnostiqués qui auraient besoin d’un accompagnement plus poussé.»

Selon Mme Blain, le gouvernement doit investir davantage afin d’offrir au personnel enseignant les ressources humaines nécessaires pour répondre aux besoins variés des élèves.

Elle affirme que la famille et la société ont aussi leur part de responsabilité.

«Par exemple, en tant que francophone, est-ce qu’on s’affiche comme francophone dans les médias sociaux, ou est-ce qu’on écrit seulement en anglais? Il faut donner l’exemple aux plus jeunes que le français est important, que c’est une belle langue et on veut la soigner.»

Elle souligne que des études ont démontré qu’il y a une forte corrélation entre l’accès aux livres et à la réussite scolaire en lecture. Elle encourage les parents à valoriser la lecture à la maison et au gouvernement à soutenir financièrement les enseignants qui souhaitent avoir des livres dans leur salle de classe.

Elle mentionne qu’il y a plusieurs exemples d’enseignants qui utilisent de leur propre argent afin de s’assurer qu’il y a des livres dans leur salle de classe.