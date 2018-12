Un répit pour les contribuables de Shediac et de Memramcook

Les municipalités de Memramcook et Shediac confirment que leurs citoyens ne seront pas assujettis à une hausse de taxe foncière pour l’année 2019.

Les conseils municipaux des deux localités du Sud-Est ont adopté leur budget annuel, plus tôt cette semaine.

Les conseillers de Shediac ont voté pour un budget de 12,6 millions $, mardi, soit une légère hausse comparativement aux 12,4 millions $ pour l’année 2018.

La taxe foncière, qui avait subi sa première hausse en 16 ans l’an dernier, demeure stable à 1,4984$ par 100$ d’évaluation. La facture du propriétaire d’une maison de 100 000$ s’élève ainsi à 1484$ en 2019.

Le prix du service d’eau reste aussi inchangé à Shediac, à la suite d’une hausse de 10$ il y a un an afin de construire un nouveau réservoir. Les tarifs sont de 365$ par utilisateur.

«La Ville de Shediac a très bien géré ses budgets au cours des dernières années et le conseil va continuer dans les années futures à garder le cap sur une saine gestion tout en continuant d’offrir des services de qualité à ses citoyens et citoyennes», affirme la maire suppléante Patricia Bourque-Chevarie.

L’assiette fiscale de la municipalité a atteint 682 millions $ pour l’année 2019, soit une hausse de 4,1%. La subvention de péréquation communautaire du gouvernement provincial a toutefois diminué de 95 000$. La Ville se retrouve donc avec un supplément de budget de 308 000$.

«Nous réalisons que, plus que jamais, les années prochaines seront de plus en plus difficiles. La Ville doit continuer à mettre des efforts dans son ensemble résidentiel, mais également et surtout dans son développement commercial.»

Pour sa part, le conseil municipal de Memramcook a adopté mardi un budget de 6,7 millions $, un montant pratiquement égal à celui de l’an dernier.

L’assiette fiscale de la municipalité atteint 316 millions $ pour l’année 2019, ce qui représente une augmentation de 2,8%. Sa subvention de financement et de péréquation communautaire a aussi augmenté, atteignant 1,1 million $.

La taxe foncière reste ainsi stable à 1,3912$ par 100$ d’évaluation, en 2019. Le coût annuel par unité familiale pour les services d’eau demeure aussi inchangé, à 570$. Il en va de même pour le service d’égout, à 370$.