Fermeture de la mine Brunswick: «C’est en travaillant ensemble que nous allons réussir»

«Quand la fermeture de la mine a été annoncée, certaines personnes annonçaient pratiquement la fin du monde. Il y a encore de très bons emplois dans la région et la qualité de vie est bonne», estime Jessica Poirier. - Acadie Nouvelle: David Caron.

La fermeture de la mine Brunswick a poussé plusieurs jeunes familles à quitter la région Chaleur. Selon le dernier recensement, l’âge moyen à Bathurst s’élève à 49 ans.

«On a vu une diminution des inscriptions dans les écoles, au soccer, au hockey, etc. Il y a eu un impact dans tout ce qui est social et récréatif.»

La municipalité déploie de nombreux efforts pour attirer des jeunes familles et développe une stratégie pour atteindre des résultats concrets.

«On essaie de réduire la moyenne d’âge de la région en étant plus accueillant et attirant pour les jeunes familles pour qu’ils veuillent s’y établir et y rester.»

À l’âge de 33 ans, Jessica Poirier figure parmi la nouvelle génération de leaders à Bathurst et en tant que nouvelle présidente de la Chambre de commerce Chaleur, la jeune femme est prête à défendre sa région.

«Quand la fermeture de la mine a été annoncée, certaines personnes annonçaient pratiquement la fin du monde. Il y a eu beaucoup d’exagération d’après moi. Il y a encore de très bons emplois dans la région et la qualité de vie est bonne. On voit de nouveaux commerces ouvrir leurs portes et d’autres prendre de l’expansion. Le potentiel ici est grand.»

Elle applaudit les efforts entrepris par la Ville de Bathurst pour attirer plus de jeunes familles comme la sienne dans la région, mais la municipalité ne devrait pas être la seule à supporter cette charge, croit-elle.

«J’ai toujours cru que ce n’est pas seulement à la Ville ou à la région de faire de la promotion, mais aussi à ceux qui y habitent de démontrer à quel point c’est un bon endroit où vivre.»

Jessica Poirier, nouvelle présidente de la Chambre de commerce Chaleur. – Gracieuseté

Mme Poirier est persuadée que Bathurst et le reste de la région Chaleur vont continuer à se développer.

«Ça ne va rien nous donner de nous asseoir et de nous apitoyer sur notre sort. Il y a tellement de possibilités pour les gens qui veulent créer quelque chose de positif pour eux et les prochaines générations. Il s’agit juste de le faire et de tirer avantage de la situation.»

Jessica Poirier croit aussi que le succès de la région passe par une meilleure collaboration régionale.

«Il faut être plus collaboratif et réaliser que nous sommes une région, tous ensemble. C’est en travaillant ensemble et en étant innovateur que nous allons réussir.»