Fermeture de la mine Brunswick: quand le désespoir fait place à une renaissance

Il y a un peu plus de cinq ans, la mine Brunswick, près de Bathurst, fermait définitivement. Bien que certains prédisaient de mauvais jours pour la région Chaleur, elle est plutôt en train de se redéfinir et de se créer une nouvelle identité pour le 21e siècle.

À son apogée, la mine Brunswick, exploitée depuis 1964, employait près de 2000 personnes. Il s’agissait de l’un des plus importants sites d’extraction de zinc et de nickel au monde. Avant sa fermeture définitive, au printemps 2013, l’entreprise Xstrata, propriétaire de la mine, a procédé à des congédiements progressifs.

Après un demi-siècle de vie, Xstrata avait initialement annoncé la fermeture de sa mine en 2002. Au départ, Xstrata prévoyait de mettre une fin à ses activités en 2008, mais la découverte de nouveaux gisements lui a permis de prolonger la vie de la mine.

Son objectif était de donner un long préavis aux employés, à la communauté d’affaires et aux municipalités de la région Chaleur afin de minimiser l’impact sur l’économie locale.

Bob Lennon y a travaillé pendant 33 ans. Il y est resté jusqu’à la fin.

«J’ai été l’un des derniers à avoir mis le cadenas sur la porte.»

Aujourd’hui, M. Lennon est l’un des trois copropriétaires de Thermalwood Canada, une entreprise du Parc industriel de Bathurst qui brasse des affaires dans le monde entier. Il reconnaît cependant qu’il a éprouvé un pincement au coeur lorsque la mine Brunswick a cessé ses activités minières.

«Après 33 ans, il y a une routine qui s’installe. À chaque fois que je rencontre des anciens confrères, on se dit toujours la même chose, nous étions comme une famille. On se voyait tous les jours. En fait, on passait probablement plus de temps ensemble qu’avec nos familles et d’un coup, ç’a disparu. Il y avait une belle camaraderie, mais je jour que j’ai laissé la mine, j’ai tourné la page et j’ai commencé une nouvelle vie», raconte Bob Lennon, âgé de 60 ans.

Xstrata lui a proposé des postes ailleurs dans le monde, y compris en Nouvelle-Calédonie et en Australie, mais l’envie de rester à Bathurst a pris le dessus.U

Une entreprise familiale

Au départ, Bob Lennon n’avait pas l’intention de se lancer en affaires. Il est devenu entrepreneur par accident lorsque son beau-frère, qui oeuvrait dans l’industrie forestière, avait pris connaissance d’une technologie permettant de traiter le bois thermiquement. Lorsque le bois est traité thermiquement, il est plus stable et plus résistant à la moisissure.

Il est utilisé de diverses façons, mais on s’en sert notamment pour le revêtement extérieur de maisons.

Initialement, son beau-frère lui avait demandé de l’aider à développer le plan d’affaires, mais il est tellement devenu convaincu du potentiel du projet qu’il est devenu investisseur.

«Le projet m’intéressait beaucoup. Je me suis dit, voilà l’opportunité qu’il me fallait pour ne pas déménager.»

Comité d’ajustement

Bob Lennon a aussi été membre du Comité d’ajustement de la mine Brunswick, qui regroupait des représentants de l’entreprise, des membres du syndicat, des employés non syndiqués ainsi que le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Le comité a été formé 10 ans avant la fermeture. Son mandat principal était d’accompagner les employés dans leurs démarches de recherche d’emploi et de leur permettre de trouver des formations leur permettant de travailler dans un autre secteur d’activités.

Il avait aussi pour but d’aider les entreprises qui dépendaient directement et indirectement de la mine Brunswick à diversifier leurs affaires.

«Je connais des entreprises qui dépendaient à 90% sur la mine. Vers la fin de la vie de la mine, ils étaient beaucoup moins dépendants de la mine et elles avaient même développé des clients à l’international. Lorsque la mine est fermée, l’impact a été minime.»

«La mine a bien géré sa fermeture»

Paolo Fongemie, aujourd’hui maire de Bathurst, a fait partie du comité en tant que directeur du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Bathurst, pendant les trois dernières années de l’existence du groupe.

«La mine a bien géré sa fermeture», estime M. Fongemie.

«Les plus jeunes employés ont pu être transférés à d’autres sites de la famille Xstrata. Plusieurs autres arrivaient vers la fin de leur carrière, alors ils ont pris leur retraite. La grande majorité de ces personnes sont restées dans la région.»

Même à la retraite, plusieurs de ces anciens mineurs n’étaient pas prêts à demeurer les bras croisés. Plusieurs sont retournés aux études pour pouvoir travailler dans l’Ouest canadien, que ce soit pour suivre une formation ou pour obtenir une reconnaissance de leurs acquis.

Bob Lennon, ancien employé de la mine Brunswick et co-propriétaire de Thermalwood Canada, une entreprise qui brasse les affaires dans le monde entier. – Acadie Nouvelle: David Caron. Paolo Fongemie, maire de Bathurst et directeur du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Bathurst.-Acadie Nouvelle: David Caron.

Diversifier les affaires

Industrial Rubber, à Bathurst, comptait la mine Brunswick parmi ses principaux clients. Elle a réussi à diversifier ses affaires en s’alliant avec la firme de défense allemande, Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft en 2012.

L’entreprise fabrique notamment les chenilles utilisées sur les chars d’assaut de l’armée allemande. Cette même entreprise fabrique aussi de la machinerie lourde utilisée par des ingénieurs, explique Paolo Fongemie.

Le départ de plusieurs travailleurs dans l’Ouest a aussi donné un coup de pouce à d’autres secteurs d’activités, dont la vente d’automobile, de motoneige et d’autres véhicules récréatifs.

«Certains concessionnaires m’ont dit qu’ils ont même connu une hausse de leurs ventes.»