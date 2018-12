La grande guignolée des Richelieu: une histoire sans faim

Température magnifique, bénévoles enjoués, nourriture et cadeaux à la tonne et des gens heureux… Tous les ingrédients étaient réunis afin de faire de l’édition 2018 de la grande guignolée des Richelieu de Grand-Sault un véritable succès.

De nombreux bénévoles et l’organisme de bienfaisance ont encore une fois semé le bonheur en distribuant des victuailles et des cadeaux à 240 familles qui habitent la région de Grand-Sault.

Vieille de 65 ans déjà, cette tradition du temps des Fêtes du Club Richelieu de l’endroit ne semble pas vouée à disparaître, ni même à vouloir le moindrement s’essouffler.

Par dizaines, les bénévoles étaient à l’œuvre, dès les premiers rayons de soleil de ce beau dimanche, en procédant au chargement de nombreuses boîtes dans 65 camions qui ont par la suite parcouru les chemins d’un vaste territoire s’étendant de Saint-Léonard jusqu’à New Denmark.

Les bénévoles de la guignolée des Richelieu étaient à l’œuvre dimanche matin, dès le lever du soleil. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Chaque famille désignée par l’organisme avait droit à quatre ou cinq boîtes de nourriture contenant une dinde, des pâtés à la viande, des légumes frais et congelés, des céréales pour le déjeuner, du gâteau, du pain, du lait ainsi que d’autres produits prêts à garnir la table à manger.

Au total, ce sont pas moins de 1200 boîtes de nourriture qui ont été distribué encore cette année, et ce, en l’espace d’à peine quelques heures.

Les enfants avaient en plus l’occasion de profiter de présents que le père Noël avait gentiment laissés pour eux, quelques jours avant sa grande distribution de cadeaux prévue la semaine prochaine.

Ces 600 jouets ont été remis par le Club Richelieu de Grand-Sault, grâce à son association avec l’organisation Jouets pour la joie qui fai, l’acquisition chaque année de jouets neufs qui sont auparavant emballés par des dames bénévoles, elles aussi issues de la communauté.

Des jouets que les enfants auront pour la plupart tôt fait de déballer, avant même qu’ils ne puissent se retrouver sous le sapin de Noël.

C’est le cas des enfants de Vicky Levesque et de Freddy Lacroix, qui s’amusaient déjà avec leurs présents, et ce, avant même que les bénévoles Richard Michaud et Gérald Parent ne quittent la résidence qu’ils venaient visiter.

Un sentiment de bonheur et de nostalgie a semblé envahir le père de famille à leur arrivée.

«C’est dommage à dire, mais Noël n’est plus comme avant, c’est rendu trop commercial. Lorsque j’étais jeune, c’était une occasion de se rassembler en famille et de faire la fête et non pas une affaire de cadeaux comme aujourd’hui», a raconté Freddy Lacroix lors du passage de l’Acadie Nouvelle à sa résidence.

Le Club Richelieu organise cette activité depuis sa fondation en 1952 afin d’offrir un Noël plus heureux à des enfants et des familles qui sont parmi les moins bien nanties de la région de Grand-Sault.

Fier du travail accompli durant les dernières semaines, Arthur Rioux, le président de l’organisme, a attribué le grand succès de la guignolée à l’implication d’un très grand nombre de bénévoles.