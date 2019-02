Purolator à nouveau en opération à Bathurst

Moins de deux semaines après l’incendie qui a complètement détruit son entrepôt à Bathurst, Purolator est de nouveau opérationnel dans la municipalité.

En fait, l’entreprise de distribution de colis a relancé ses activités le 7 février. Un centre de tri temporaire a été établi dans le parc industriel de Bathurst, sur la cour Hall. Par ailleurs, un magasin Purolator et un centre d’expédition ont été réaménagés au 1785, avenue Connolly, également dans le parc industriel.

«C’est une mesure à court terme. Dans quelques semaines, nous allons réévalué nos options pour déterminer les mesures que nous allons prendre par la suite», dit Courtney Reistetter, porte-parole chez Purolator.

Après l’incendie, qui s’est déclaré dans la nuit du 2 au 3 février, quelque 1500 colis destinés à des clients du nord du Nouveau-Brunswick ont été retenus dans un centre de distribution à Moncton. Peu de colis ont été endommagés. L’équipe du service à la clientèle avait contacté les clients touchés pour leur tenir au courant de la situation.

«Nos employés ont travaillé d’arrache-pied pour expédier les colis le plus rapidement possible et à temps.»

La cause du feu n’a pas encore été déterminée et la police de Bathurst poursuit son enquête.