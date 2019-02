Relâche: du nouveau dans la Péninsule

La semaine de relâche est à nos portes et les enfants pourront bientôt profiter des derniers moments de l’hiver avant l’arrivée du printemps. Pour cette occasion, Caraquet et Tracadie ont présenté leur programmation pour le congé de mars 2019 qui comprend plusieurs activités intérieures et extérieures.

Le comité Centre-Ville Caraquet, qui contribue au développement économique de la municipalité, a dévoilé, vendredi, le plan de match pour la semaine qui se déroulera du 1er au 10 mars.

Le nouveau directeur général, Mario Landry, a présenté les grandes lignes de la programmation.

Sur le plan culturel, un grand nombre de spectacles seront présentés afin de faire plaisir aux petits comme aux grands.

Les amateurs de magie et d’illusion pourront être émerveillés devant les prouesses de Remi Boudreau, un magicien bien connu au Nouveau-Brunswick.

Pour ceux qui aiment bien grouiller avec les insectes, Bill Bestiole sera de la partie pour présenter son spectacle Les insectes sur scène.

En plus d’être une semaine amusante, les organisateurs ont voulu lui donner une touche éducative. Des ateliers scientifiques seront présentés par des animateurs de la Science East, un musée scientifique interactif de Fredericton.

Pour les petits mélomanes, des ateliers de musique, qui vont de la création musicale à la pratique d’instruments, seront présentés par Jeunesses musicales Canada, un organisme basé à Montréal qui a pour objectif de favoriser la diffusion de la musique classique.

De nombreuses activités en plein air s’ajoutent à ces activités culturelles.

La Ville souhaite ainsi miser sur l’activité physique et l’éducation pour cette 17e année.

Aline Landry, présidente de Centre-Ville Caraquet, indique que les événements présentés sont «une excellente façon de stimuler l’économie locale». D’autant plus que «cette tradition» inciterait plusieurs gens de l’extérieur à participer aux activités.

Le comité donnera aussi 30 billets au Centre de Bénévolat de la Péninsule acadienne pour permettre aux familles moins bien nanties d’assister aux spectacles gratuitement.

Tracadie

Du côté de Tracadie, la municipalité régionale présentera, pour une quatrième année, de multiples activités afin d’occuper les enfants durant cette semaine de relâche.

Au menu: randonnées à cheval, jeux gonflables, soupers spaghetti en plus de plusieurs ateliers qui sont organisés du 2 au 10 mars.

Pour Stéphanie Sonier, coordinatrice mieux-être et vie active pour la municipalité de Tracadie, le Dooly’s, activité qui permet aux enfants d’entrer dans le bar et de jouer au billard, demeure l’activité la plus populaire chez les enfants.

«Les petits n’ont pas souvent la chance d’aller jouer au pool… ou d’entrer dans un bar! C’est une activité qui revient chaque année que les jeunes aiment beaucoup», mentionne-t-elle.

L’activité Les matinées de la relâche, qui permet d’aller au Cinéma Péninsule de Tracadie gratuitement, est aussi très populaire.

«Ça peut coûter cher maintenant aller au cinéma avec une famille de quatre enfants. C’est une belle occasion de pouvoir écouter un film sans dépenser», exprime-t-elle.

Elle est d’avis que la semaine de vacances permettra de créer de bonnes retombées économiques pour la ville de Tracadie. Plusieurs gens de Néguac, de Shippagan et d’ailleurs se rendent Tracadie afin de profiter des festivités.

«Les activités ont un bon impact pour les restaurants et commerces de Tracadie», indique-t-elle.