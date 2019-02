L’ancienne sénatrice Erminie Cohen est décédée

L’ancienne sénatrice néo-brunswickoise Erminie Cohen est décédée à l’âge de 92 ans.

Selon un avis de décès, Mme Cohen est décédé vendredi à l’hôpital régional de Saint-Jean.

Dans une déclaration, le premier ministre Blaine Higgs la décrit comme une «leader communautaire, membre passionné de la communauté juive et défenseur à vie de la justice sociale».

Selon le communiqué, Mme Cohen a été nommée au Conseil consultatif sur la condition de la femme du Nouveau-Brunswick dans les années 1970, avant de fonder le groupe à but non lucratif Saint John Women for Action.

Elle a été nommée au Sénat par l’ancien premier ministre Brian Mulroney en 1993 et ​​a servi pendant huit ans avant de prendre sa retraite en 2001, année où elle a poursuivi ses travaux sur des questions telles que l’adoption et la pauvreté.

Mme Cohen a reçu l’Ordre du Canada et l’Ordre du Nouveau-Brunswick pour son travail.