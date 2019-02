280 aînés occupent un lit dans un hôpital en attente d’une place dans un foyer

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick estime à 16 400 le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus ayant besoin de soins à domicile. D’après leur enquête, seulement 65% d’entre eux se sont dits satisfaits des services reçus. - Archives

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick demande au gouvernement provincial d’en faire davantage pour privilégier les soins à domicile. En janvier 2019, 280 patients occupaient un lit dans un hôpital du Réseau de santé Vitalité alors qu’ils attendaient une place dans un foyer de soins de la province.

Selon les plus récentes données du Réseau Vitalité consultées par l’Acadie Nouvelle, l’Hôpital régional Chaleur, à Bathurst, comptait le plus grand nombre de patients en soins de longue durée et en attente d’une place dans un foyer de soins. En date de janvier 2019, ils étaient 64.

Par ailleurs, à pareille date, ils étaient 63 à l’Hôpital régional de Campbellton et 61 au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton.

En région, c’est à l’Hôpital de Tracadie où l’on trouvait le plus grand nombre d’aînés qui attendaient une ouverture dans un foyer de soins, soit 30 personnes.

Ailleurs dans la Péninsule acadienne, 23 aînés se trouvaient dans la même situation et ont été placés dans les hôpitaux de Caraquet et de Lamèque.

Dans la région de Tracadie, un groupe d’investisseurs planche actuellement sur un projet de construction d’un foyer de soins de 60 lits à Saint-Isidore afin de réduire les listes d’attente. La liste d’attente à la Villa St-Joseph de Tracadie s’élève à près de 60 personnes.

Dans les hôpitaux du Nord-Ouest, soit ceux d’Edmundston, de Grand-Sault et de Saint-Quentin, un total de 23 aînés, soit 13 à Edmundston, 5 à Grand-Sault et 5 à Saint-Quentin, se trouvent sur les listes d’attente.

Finalement, ils étaient 16 à occuper des lits d’hôpitaux à l’Hôpital Stella Maris de Kent, à Sainte-Anne-de-Kent.

Privilégier les soins à domicile

Devant cette réalité, Luc Doucet, directeur général de l’Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick croit que le gouvernement provincial doit miser davantage sur les soins à domicile de qualité afin de permettre aux personnes âgées de demeurer chez eux le plus longtemps possible.

«On en parle de façon régulière. Les gens doivent être en mesure de vivre le plus longtemps possible sous leur toit, chez eux, avec des soins adéquats qui répondent à leurs besoins.»

«Ma mère, âgée de plus de 80 ans, vit toujours chez elle. Elle a de l’aide pendant environ 40 heures par semaine et mon frère vit tout près. Elle peut continuer de vivre chez elle. Placer cette dame dans un foyer, c’est la pire chose qui pourrait lui arriver.»

Pour que le système fonctionne, le personnel de soutien à domicile doit pouvoir bénéficier d’une augmentation de salaire et de nouvelles formations pour leur permettre d’accomplir des tâches additionnelles. Actuellement, plusieurs de ces travailleurs gagnent seulement 11$ de l’heure, déplore Luc Doucet.

«On recommande que ce soit au moins 15$ de l’heure.»

Patients insatisfaits

Aux yeux de M. Doucet, les défis reliés au vieillissement de la population vont se poursuivre au cours des prochaines années. D’après le recensement de 2016, la province comptait plus de 329 000 personnes âgées de 60 ans et plus. Environ le tiers est francophone.

«Si la province faisait un choix réfléchi, au lieu de construire plus de foyers, il développerait un système pour offrir des soins de qualité pour maintenir les gens chez eux. La province se rendrait compte qu’elle pourrait réaliser de grandes économies et elle pourrait devenir un leader en Amérique du Nord si elle choisissait de le faire.»

Certains soins sont déjà offerts à domicile, mais une proportion élevée des patients demeurent insatisfaits, a récemment démontré une étude du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick.

L’organisme estime à 16 400 le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus ayant besoin de soins à domicile. D’après l’enquête, seulement 65% d’entre eux se sont dits satisfaits des services reçus.

Luc Doucet croit que le système pourrait être amélioré avec la mise en place de centres où il serait possible de prendre connaissance des services offerts.

«Des personnes seraient en mesure de dire que tel ou tel service est offert à tel endroit. Ce ne sont pas tous les aînés qui sont au courant qu’ils peuvent recevoir des soins à domicile. Il faut savoir à quelle porte cogner.»