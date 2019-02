Lagunes de Tracadie et de Sheila: feu vert à la municipalité pour des travaux majeurs

Un projet majeur d’amélioration des lagunes de Tracadie et de Sheila sera bientôt lancé à Tracadie. L’amélioration du système d’eau et d’égouts sur la rue Principale est également à prévoir. Les entrepreneurs ont été invités à présenter des soumissions pour réaliser les travaux.

En début de semaine dernière, le conseil municipal de Tracadie a donné le feu vert à la municipalité pour entamer le processus d’appel d’offres.

Le coût total des projets s’élèvera à plusieurs millions de dollars. La municipalité espère pouvoir profiter de subventions du gouvernement provincial et fédéral.

En 2016, Tracadie a reçu 782 100$ des gouvernements fédéral et provincial pour développer les plans préliminaires avec des ingénieurs.

La dernière remise à neuf du réseau d’eau et d’égouts a eu lieu il y a près de 50 ans. Les travaux sont urgents, affirme Denis Losier, maire de Tracadie.

Une étude réalisée par une firme d’ingénierie a démontré que le taux d’infiltration est très élevé à plusieurs endroits dans le système.

«Quand l’eau monte de façon irraisonnable dans les lagunes, la survie de la lagune est rendue précaire. Il n’y a pas des murs en béton, mais des murs avec de la végétation, alors ça pourrait briser les contours et après, c’est fini. Quand c’est sur le bord de déborder, il nous faut des pompes pour baisser le niveau d’eau. Pour nous c’est une urgence.»

La rénovation du système d’eau et d’égouts sur la rue Principale doit aussi être effectuée. Pour ne pas trop perturber la circulation et la vie économique du centre-ville, les travaux seront réalisés en phases sur quatre années.

«Si on barre la rue Principale au complet, on va pénaliser la ville entière. On va y aller par phases pour que les gens puissent emprunter les artères secondaires. De plus, si les chemins sont fermés, ce sera très difficile pour nos entrepreneurs.»

«On parle de projets significatifs. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler cet été sur le système d’égouts.»