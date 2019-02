Un conducteur de Fredericton arrêté et accusé de délit de fuite

Un étudiant de Fredericton a été arrêté, dimanche soir, par des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) avant d’être accusé de délit de fuite ayant causé des lésions corporelles.

L’incident est survenu peu après 19h30, sur la route 185, près de Saint-Antonin, un axe routier couramment emprunté par les automobilistes qui circulent entre le Nouveau-Brunswick et la région du Bas-Saint-Laurent, au Québec.

«Deux voitures circulaient dans des directions opposées lorsque le miroir d’un des véhicules a fracassé la vitre d’une automobiliste, blessant légèrement celle-ci au passage. Le suspect a pris la fuite avant d’être localisé et arrêté quelques minutes plus tard par les policiers qui étaient à sa recherche», a relaté Claude Doiron, porte-parole de la SQ.

«Il est demeuré détenu un certain temps et devait comparaître ce lundi au palais de justice de Rivière-du-Loup afin d’être accusé de délit de fuite ayant causé des lésions corporelles, ce qui constitue une accusation criminelle bien plus grave que ce qu’on peut retrouver dans le Code de la sécurité routière puisqu’il s’est sauvé de la scène en plus d’avoir blessé quelqu’un», a ajouté le sergent de la SQ.