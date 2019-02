Décès d’un employé: le Port de Dalhousie risque une amende totale de 200 000$

Une amende totale pouvant atteindre 200 000$ pourrait être imposée au port de Dalhousie, et ce, en raison du décès d’un employé, survenu en 2016, alors qu’il opérait une chargeuse.

L’administration du port comparaissait au Palais de justice, lundi matin, pour l’imposition de sa peine dans ce dossier. Il faudra toutefois patienter encore quelques semaines, c’est-à-dire jusqu’au 18 avril, avant de connaître l’ampleur de l’amende. Chose certaine, elle risque d’être salée.

Les incidents remontent au 23 juin 2016. Richard Bernard, âgé de 63 ans, de Balmoral, opérait alors une chargeuse sur le site d’entreposage de copeaux de bois du port, lorsque celle-ci a chaviré à la suite d’une manœuvre en hauteur.

L’engin a effectué une chute de 40 pieds avant de s’arrêter au sol, coincé contre un muret de sécurité. L’accident a été mortel pour son occupant qui cumulait plus de 23 ans d’expérience en conduite et opération de machineries lourdes.

À l’époque, le port de Dalhousie accumulait sur son terrain des copeaux de bois pour le compte de la compagnie Great Northen Timber. La marchandise était destinée à l’exportation sur les marchés internationaux. Une fois la quantité de copeaux de bois suffisante atteinte, celle-ci était chargée à bord de navire puis expédiée à l’étranger. Ces opérations ont depuis été transférées au port voisin de Belledune.

Selon les faits relatés en cour, la chargeuse dans laquelle prenait place la victime ne comportait pas de ceinture de sécurité. À la lecture du rapport du coroner, il est peu probable que le port d’une ceinture aurait sauvé la vie du travailleur, mais son absence a certainement contribué à son décès.

Toujours selon les conclusions de ce rapport, l’accident ne serait pas relié à une défaillance mécanique de la chargeuse ni à un malaise chez son opérateur.

À la suite de l’incident, le port a été accusé de ne pas avoir mis en œuvre des mesures assurant la sécurité de ses employés et de ne pas avoir fourni de l’équipement sécuritaire; dans ce cas précis une chargeuse munie d’une ceinture de sécurité. Le port a reconnu sa culpabilité à ces accusations le 6 novembre dernier.

Amendes exemplaires

Dans sa soumission, la Couronne a fait valoir que la compagnie savait qu’elle devait fournir une formation (programme) en matière de sécurité à ses employés, mais qu’elle a omis de faire. Elle a également fait remarquer qu’il y avait eu une certaine négligence à fournir à ses employés un véhicule sans ceinture de sécurité.

Dans les faits, le véhicule aurait été vendu initialement avec une ceinture de sécurité en place. Toutefois, elle n’aurait pas été réinstallée après avoir procédé au remplacement du siège deux ans avant l’accident, en mai 2014.

Dans sa soumission, la Couronne a suggéré l’imposition au port de Dalhousie d’une amende substantielle, soit 100 000$ pour chacune des deux accusations, donc un montant total de 200 000$. L’importance de celle-ci vise à dénoncer et à décourager ce type de mauvaises pratiques auprès des autres entreprises néo-brunswickoises.

«À nos yeux, l’entreprise a fait preuve d’un haut niveau d’insouciance. En ce sens, étant donné qu’une personne est décédée, ça mérite plus qu’une simple tape sur les doigts. On doit décourager les autres employeurs d’agir de la sorte et de négliger la sécurité de leurs employés», a indiqué la procureure de la Couronne, Me Caroline Lirette.

Avenir précaire

L’avocat de la défense, Me John Bird, a quant à lui souligné que le Port de Dalhousie avait été bouleversé d’apprendre le décès de M. Bernard. Il a expliqué que son administration n’a jamais tenté de se déresponsabiliser du décès de son employé, plaidant d’ailleurs coupable aux accusations portées contre elle.

Sans vouloir minimiser l’incident, il a toutefois suggéré qu’une amende totale variant entre 50 000$ et 75 000$ serait plus appropriée dans les circonstances.

«Il ne s’agit pas d’un cas où une compagnie a tenté de s’enrichir en mettant volontairement la sécurité de ses employés en jeu», a souligné l’avocat.

Selon lui, une amende de 200 000$ risquerait de mettre en péril la viabilité des opérations, voire même l’avenir pur et simple du port de Dalhousie. Car il faut dire qu’il n’y a déjà plus beaucoup d’activités au port. À l’époque de l’incident, on comptait quelque 36 travailleurs actifs. Aujourd’hui, les bateaux se font très rares et les finances sont passablement précaires. On n’y dénombre plus qu’un seul employé au dire de la défense.

«Même avec ce que nous proposons, c’est loin d’être une tape sur les doigts. Ça va se faire ressentir durement», a-t-il indiqué, reprenant les mots de sa consœur.