Halifax: sept enfants tués dans un incendie

Un incendie qui a éclaté tôt mardi matin en banlieue d’Halifax a fait sept morts, tous des enfants, a confirmé la police.

Toutes les victimes sont des membres de la même famille.

Deux personnes ont été conduites à l’hôpital, dont un homme qui a été grièvement blessé. La femme devrait survivre à ses blessures.

La mosquée Ummah et le centre communautaire d’Halifax ont indiqué sur Facebook que la famille était syrienne et qu’un enterrement était prévu plus tard mardi ou mercredi au cimetière de Kearney Lake.

Une voisine qui habite sur Quartz Drive, à Spryfield, a révélé que la famille comptait sept enfants âgés de trois mois à 17 ans.

Danielle Burt a déclaré avoir entendu une forte détonation et une femme crier juste après 0h30.

Elle a fui la maison avec ses quatre enfants et a vu les parents dehors dans une scène déchirante.

« La mère était sur l’herbe, elle priait je suppose, et elle tirait sur le bras de mon mari pour appeler le 911 », a-t-elle raconté avec émotion.

« Elle a dit que les enfants étaient à l’intérieur et le père était assis sur les marches. Je pense qu’il était rentré parce qu’il était vraiment brûlé. C’était horrible. »

PC/Darren Calabrese

Une autre voisine qui ne voulait pas être identifiée a déclaré à La Presse canadienne qu’elle avait été réveillée par des cris.

« Nous avons entendu d’horribles cris, puis nous nous sommes levés et avons vu les flammes, a-t-elle déclaré. C’était horrible. Nous avons appelé le 911, mais cela a pris beaucoup de temps car tout le monde l’appelait apparemment en même temps. »

La femme a déclaré qu’elle et son mari avaient entendu des hommes crier et qu’ils avaient vu une femme en détresse dans la rue.

« J’ai vu une femme s’agiter sur la route, elle semblait très en détresse, a dit son mari. La police l’aidait un peu, je ne sais pas s’ils la retenaient pour l’empêcher d’y retourner, mais elle trébuchait et ils la relevaient. »

La femme a raconté que le feu s’est propagé très rapidement.

« C’était vraiment effrayant », a-t-elle dit.

« J’étais inquiète que ça touche la maison voisine, mais ça ne s’est pas produit. Et puis les équipes de pompiers sont finalement arrivées ici, mais des flammes jaillissaient devant la maison, elles sortaient par les fenêtres. C’était horrible. »

La maison, qui a été gravement endommagée par le feu, est située dans un quartier résidentiel récemment construit.

L’enquête a commencé et la police a demandé aux gens de rester loin du secteur.

« Notre municipalité tout entière a le c?ur brisé et nos pensées vont aux proches de la famille », a déclaré le maire de Halifax, Mike Savage, dans un micromessage.

Les flammes semblent s’être propagées très rapidement, mais le chef des pompiers d’Halifax a dit que ses hommes n’ont pas eu de difficulté à prendre le contrôle du sinistre.

Mike Blackburn a ajouté que les pompiers ont été secoués par ce qu’ils ont vu.