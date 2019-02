Où vont les Acadiens qui échappent au froid et à l’hiver canadien?

Même si d’autres pays plus exotiques piquent l’intérêt des voyageurs acadiens, Cuba demeure la destination la plus populaire. - Archives

Alors que l’hiver bat son plein et que le congé de mars approche, de nombreux Acadiens mettent la touche finale à la planification de leur voyage au soleil. Voici quelques-unes des destinations privilégiées par les francophones du Nouveau-Brunswick en 2019.

Thaïlande

La Thaïlande gagne en popularité auprès des clients de Lise L’Espérance, de l’agence Marlin Travel. Pour plusieurs, les attractions de ce pays de l’Asie du Sud-Est touchent le meilleur des deux mondes: l’aventure et la détente.

En plus de ses nombreuses plages paradisiaques, ce pays qui reçoit plus de 20 millions de visiteurs par an, offre une longue liste de choses à découvrir, dont les villes historiques, les sanctuaires d’éléphants et les marchés flottants.

«Une de mes clientes vient de m’écrire pour me dire qu’ils vivent une expérience extraordinaire. Ils adorent. Ils ont fait un peu de tout: ils ont commencé à Bangkok, au nord, et terminent leur voyage sur les plages, dans le sud. Elle m’a dit que c’est leur plus beau voyage à vie.»

«Les gens commencent à vouloir sortir des sentiers battus. On a fait les plages et les Caraïbes et on veut voir autre chose. On voit des personnes à la retraite qui peuvent se permettre un mois de voyage. Ils partent en Thaïlande, au Costa Rica et à Hawaii.»

Les croisières

L’industrie des croisières est en plein essor et les Acadiens adoptent le mouvement avec enthousiasme. Lisette Cormier-Noël, de Voyages Vasco Acadie, de Lamèque, admet qu’elle est elle même mordue de ces voyages qui permettent de visiter de nombreuses destinations exotiques dans le confort de bateaux modernes naviguant au large de la côte est de l’Amérique.

Les entreprises de croisières construisent chaque année de plus grands et de plus beaux navires.

Royal Caribbean, par exemple, va lancer un nouveau navire par année pendant les dix prochaines années, explique Mme Cormier-Noël. Norwegian Cruise Line en a commandé une demi-douzaine. Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises et Princess Cruises sont aussi en expansion.

«Si ce n’est pas un bateau par année, c’est tous les deux ans, minimum. On parle de bateaux de 2000 à 6000 passagers. Ce ne sont pas des petits navires; ce sont des mégabateaux. Au cours des dix dernières années, ç’a explosé.»

«Les croisières sont un peu plus dispendieuses, mais nous en avons amplement pour notre argent. On a les spectacles professionnels sur les navires, contre les spectacles amateurs dans les hôtels. Du côté de la nourriture, c’est un lieu de gastronomie, alors qu’à Cuba, ça se peut qu’on ne puisse pas manger un hamburger parce qu’il n’y a pas de pain cette journée-là. Le confort des chambres est supérieur et il y a des spectacles, une vingtaine de restaurants et une variété d’activités.»

Pérou

Pour les milléniaux, pas question de se coucher sur une plage pendant une semaine, mentionne Mme L’Espérance. La nouvelle génération de voyageurs cherche plutôt des destinations qui permettront de vivre des aventures inoubliables. Les safaris africains et les randonnées dans les Andes et les Alpes trônent au sommet de la liste.

Afin de répondre à la demande des jeunes aventuriers âgés de 18 à 35 ans, Mme L’Espérance prépare des voyages avec G Adventures. L’organisme organise des voyages «abordables et bien structurés» avec des guides locaux.

«J’ai des clients qui ont fait le sentier inca (au Pérou), qui ont couché dans les Skylodge, des cabines de verre en dehors de la montagne. C’était tout simplement incroyable.»

«J’ai des clients qui ont voyagé en Afrique et qui sont couchés dans des tentes et vus des animaux sauvages. Il y en a une autre qui se prépare pour un voyage dans les Alpes pour faire de la randonnée.»

Cuba

Même si d’autres pays plus exotiques piquent l’intérêt des voyageurs acadiens, Cuba demeure la destination la plus populaire pour ceux qui souhaitent échapper au froid et à l’hiver canadien.

Mme Cormier-Noël mentionne que ses clients se renseignent de plus en plus souvent à propos des lieux de vacances hors des sentiers battus, mais dans bien des cas, ils dépassent leur budget. Un voyage à Aruba ou à Sainte-Lucie peut coûter plus de 2000$ – et même 3000$ – par personne, alors qu’un périple à Cuba tourne autour des 1300$ à 1500$.

«Les gens sont curieux. Ils vont demander à propos d’Aruba et de Sainte-Lucie, mais quand on sort le prix, on répond: “laisse faire, on va à Cuba!”. Les demandes et l’intérêt sont là, mais on n’a pas le budget pour s’y rendre.»

«Les destinations les plus populaires sont semblables à celles des dernières années: Cuba est numéro un, la République Dominicaine est numéro deux, le Mexique est numéro trois et la Jamaïque est numéro quatre.»