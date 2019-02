Campbellton: un mois de prison pour une femme qui a omis de se présenter en Cour

On ne badine pas avec la justice, et une femme de Dalhousie l’a appris à ses dépens.

Kelly Jean, 31 ans, comparaissait au Palais de justice de Campbellton lundi, afin de faire face à une accusation d’avoir omis de se présenter en Cour alors qu’elle avait été assignée comme (seule) témoin de la poursuite dans un procès.

La semaine dernière, elle devait en effet comparaître lors de l’audience sous remise en liberté d’un homme, Charles Savoie, soupçonné de violation de domicile (entrée par effraction suivie de voie de fait).

L’individu a finalement renoncé à son audience, mais l’absence remarquée de Mme Jean n’est pas passée inaperçue… surtout que la principale intéressée avait préalablement laissé entendre qu’elle n’avait pas l’intention de se présenter pour cette procédure.

Un mandat d’arrestation a ainsi été lancé et la dame arrêtée, vendredi dernier. Incarcérée depuis, Mme Jean était de retour devant la juge Suzanne Bernard, mardi, et a plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de se présenter devant le tribunal.

La juge a toutefois pris tout le monde par surprise en balayant du revers de la main la soumission conjointe des avocats de la Couronne et de la défense.

La proposition suggérait que le temps déjà purgé (l’équivalent de plus ou moins six jours) était une punition suffisante pour l’infraction commise.

«De plus, l’accusée qui n’a pas d’antécédents et devra maintenant vivre avec un dossier criminel qui la suivra pour le restant de sa vie parce qu’elle a fait une gaffe. C’est un boulet déjà suffisamment lourd à traîner, surtout pour une erreur de ce genre», a argumenté l’avocat de la défense, Me Martin Siscoe.

Mais la juge n’a visiblement pas vu les choses de la même manière.

«Que quelqu’un oublie ou est incapable de se rendre en Cour pour une raison ou une autre, c’est une chose. Mais dans le cas de Mme Jean on ne parle pas d’un simple oubli, elle a carrément refusé de le faire. Elle a décidé de ne pas obéir au système judiciaire et ça, c’est un facteur vraiment aggravant, c’est plus qu’une erreur. C’est un manque de respect envers le tribunal», a souligné la juge.

«Quel message enverrait-on à la communauté si j’acceptais une telle proposition? Si tout le monde décidait d’agir de la sorte, ça nuirait grandement aux rouages du système de justice. À mon sens, cette proposition conjointe est donc déraisonnable, elle va à l’encontre de l’intérêt public. On s’attend à ce que les gens qui reçoivent des sommations à témoigner obéissent. Sinon, ils devront faire face à des conséquences», a poursuivi la juge.

La conséquence pour Mme Jean, ce sera finalement une peine de prison d’un mois moins le temps purgé, donc un total de 24 jours d’emprisonnement supplémentaires.