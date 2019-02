Combattre le stress des écoliers en leur enseignant la méditation et le yoga

Guylain St-Pierre, un résident de Saint-Simon, va bientôt ouvrir une petite boutique au centre-ville de Caraquet se spécialisant dans la vente de cartes sportives. Son objectif est de récolter des fonds pour financer la mise en place d’un programme d’enseignement de méditation et de yoga dans les écoles de la région. - Acadie Nouvelle: David Caron.

Depuis longtemps, Guylain St-Pierre, un résident de la Péninsule acadienne, se tourne vers la méditation et le yoga pour calmer son anxiété. Alors que les questions de santé mentale préoccupent de plus en plus, le Québécois d’origine désire enseigner ces disciplines dans les écoles de la région afin que les jeunes puissent en profiter également.

Selon la Commission de la santé mentale du Canada, environ 1,2 million d’enfants et de jeunes sont touché par la maladie mentale. Moins de 20% d’entre-eux reçoivent des traitements appropriés. La question préoccupe à tel point que la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick en a fait une priorité.

Il y a plusieurs années, Guylain St-Pierre, originaire de la région de Gatineau, travaillait comme enseignant. Sa vie a basculé lorsqu’il a perdu son emploi en 1998. Au cours des années qui ont suivi, M. St-Pierre a suivi de nombreuses formations pour devenir thérapeute.

«La vie m’a fait vivre des expériences. J’ai été dans une dépression pendant cinq ans. Si je n’avais pas fait de méditation pendant cette période, je crois que ça aurait été très différent. Pour moi, la méditation est un outil pour vivre le moment présent et permettre au corps de se régénérer. Chaque seconde est importante. Je veux que les gens apprennent à vivre le moment présent, je vois les gens courir partout», dit celui qui habite aujourd’hui à Saint-Simon avec sa conjointe acadienne.

Depuis son arrivée dans la Péninsule acadienne, Guylain St-Pierre a pu faire un retour dans l’enseignement en travaillant occasionnellement comme enseignant suppléant dans les écoles du District scolaire francophone nord-est.

C’est là où il s’est aperçu que les élèves éprouvent des défis reliés à l’anxiété et au stress.

«Tous les gens ont des choses à vivre. Comme le stress peut surgir très rapidement, pourquoi n’avons-nous pas des moyens rapides pour nous calmer.»

Pause forcée

Guylain St-Pierre a plusieurs autres raisons de vouloir vivre le moment présent. Il y a quelques années, il a frôlé la mort après avoir appris qu’il souffrait de problèmes cardiaques qui demandaient une intervention immédiate.

«Les médecins à Montréal m’ont dit: ‘‘On vous opère sous peu, sinon vous serez mort au bout de la semaine’’.»

Avant cette épreuve, Guylain St-Pierre était un sportif et participait à plusieurs compétitions locales au Québec, mais son état de santé l’a obligé de prendre une pause forcée.

Cependant, quelques semaines après sa chirurgie au coeur, il était déjà en mesure de reprendre ses entraînements avec une nouvelle raison d’être; en prenant part aux compétitions, Guylain St-Pierre récoltait des fonds pour la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC.

Durant cette période, M. St-Pierre s’est de nouveau tourné vers la méditation et le yoga pour calmer son esprit.

Afin de financer son projet d’enseigner la méditation et le yoga dans les écoles, le thérapeute se lance aujourd’hui en affaires. Sous peu, il dirigera une petite boutique au centre-ville de Caraquet qui se spécialise dans la vente de cartes sportives et d’articles souvenirs sportifs.

«Je vais prendre les sous pour acheter des tapis de yoga et tout le reste. Vraiment, cette entreprise est là pour financer mon projet.»

Jusqu’à maintenant, M. St-Pierre dit constater une belle ouverture envers son projet dans les écoles, mais rien n’a encore été confirmé du côté du District scolaire francophone Nord-Est.