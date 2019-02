Deux soeurs de Tracadie remportent 5 millions $ au 6/49

Deux sœurs, Paulette et Lorraine Haché, sont les grandes gagnantes du gros lot de 5 millions $ de la Lotto 6/49.

Les deux sœurs de Rivière-du-Portage, dans la municipalité régionale de Tracadie, revenaient d’un salon de la mariée lorsqu’elles se sont arrêtées pour acheter leurs billets de loterie pour la semaine.

«Une semaine, c’est moi qui les achète, et l’autre semaine, c’est elle», raconte Lorraine.

Ce mardi-là, Paulette conduisait, alors c’est elle qui est allée acheter les billets.

Après le tirage du mercredi 13 février, Lorraine avait entendu dire que le billet gagnant du gros lot de 5 millions $ de la Lotto 6/49 avait été vendu dans le comté de Northumberland, dont fait partie Brantville, une petite localité d’environ 1000 habitants.

«Le jeudi, on a fait une fondue ensemble pour la Saint-Valentin. Cette soirée-là, on était millionnaire et on ne le savait même pas», raconte Valère Haché, le conjoint de Lorraine.

Elles n’ont pas vérifié leur billet avant dimanche, à l’épicerie.

«Je suis une personne calme, mais là, c’était beaucoup d’émotions, raconte Lorraine. Je tremblais. Je ne me suis jamais sentie comme ça.»

Les deux sœurs ont pris leur retraite il y a quelques années. Leurs conjoints pourront faire de même maintenant.

«J’ai envoyé ma lettre de démission», lance Euclide en riant, le conjoint de Paulette.

Le billet gagnant a été vendu au Clover Farm à Brantville, près de Tracadie. Le détaillant recevra un prix équivalant à un pour cent du gain.