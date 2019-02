Edmundston sort le chéquier pour attirer de nouvelles familles

Edmundston ira de l’avant avec une gamme de programmes d’incitatifs visant à favoriser le développement commercial et industriel ainsi que la construction résidentielle sur son territoire.

La coordonnatrice au développement économique de la Ville, Isabelle Laplante, a présenté les grandes lignes de ces programmes lors de la réunion publique mensuelle du conseil municipal, mardi soir.

Deux nouveaux programmes s’ajouteront à ceux qui ont été mis de l’avant en 2015.

Des mesures visant à encourager les entreprises à s’établir dans les parcs industriels et la construction résidentielle dans des quartiers desservis par les services municipaux sont ainsi déjà en place.

Le programme intitulé Développer, c’est dans ma nature! permettra à des entreprises qui s’installent dans l’un des trois parcs industriels de la ville d’obtenir un remboursement pouvant aller jusqu’à 100% du coût d’acquisition d’un terrain.

Quant à celui touchant le développement résidentiel, il offre la possibilité d’obtenir un montant forfaitaire allant jusqu’à 6300$ après la construction d’une première unité résidentielle sur un terrain vacant de la municipalité.

Ce montant a été établi après une estimation des coûts d’une année de taxes foncières, de services d’eau et d’égouts et d’électricité pour une résidence.

Ce programme s’adresse aux personnes n’ayant pas été propriétaires d’une résidence au cours des cinq dernières années et qui procèdent à la construction d’une unité dont la valeur est d’au moins 100 000$.

«On veut encourager les gens qui sont à l’extérieur de la municipalité ou de la région à s’installer à Edmundston. C’est aussi avantageux pour la municipalité puisque ça permet de densifier le territoire et de rentabiliser les infrastructures qui sont déjà en place», a expliqué le maire Cyrille Simard au sujet de la nouvelle initiative.

«Il y a quand même eu ici et là des démolitions de maisons et des résidences qui ont été abandonnées, alors le programme va aider à remplir des espaces vides et rendre les rues plus jolies.»

Les initiatives à saveur commerciale Entreprendre, c’est dans ma nature! et Rénover, c’est dans ma nature! sont pour leur part de retour.

Ils visent respectivement à favoriser le démarrage d’entreprises et les projets de rénovation de bâtiments commerciaux en offrant différents incitatifs financiers.

«La première vague d’incitatifs, en 2015, a connu du succès», a expliqué aux élus Isabelle Laplante.

Le bilan de ces initiatives qui ont pris fin le 31 décembre fait état de la mise en place de 25 différents projets d’investissements et de rénovation de façades et de la création de 51 nouvelles entreprises et de plusieurs emplois à Edmundston.