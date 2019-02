Une pétition pour dissoudre la Municipalité régionale de Tracadie

L’ancienne conseillère municipale de Tracadie, Norma McGraw, remet en question le regroupement ayant mené à la création de la Municipalité régionale de Tracadie en 2014. Mardi soir, elle a formellement lancé une pétition afin de proposer sa dissolution lors d’un plébiscite en 2020.

Élue en 2016 dans le quartier 2, qui regroupe les secteurs de Gauvreau-Petit-Tracadie et Pont-Landry, Norma McGraw a annoncé sa démission en juin 2018. Mardi en fin de soirée, à la suite d’une réunion plénière du conseil de Tracadie, Mme McGraw a présenté son initiative devant un petit groupe de citoyens. Si un nombre suffisant de citoyens signent la pétition, elle demande au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux d’autoriser la tenue d’un deuxième plébiscite pour dissoudre la Municipalité régionale de Tracadie.

Pour résumer, la citoyenne du quartier 2 estime que le comité de travail Ensemble vers l’Avenir a fait miroiter certains avantages aux résidents de 18 DSL qui tardent à se concrétiser.

«Ce projet qui a créé tant d’espoir et d’attentes pour un avenir meilleur ne rencontre pas les promesses faites aux citoyens et citoyennes», dit-elle.

Elle ajoute que les DSL ont été les grands perdants du regroupement, dont le plébiscite a eu lieu en décembre 2013. La nouvelle municipalité est née formellement le 1er juillet 2014.

Par exemple, avant le plébiscite de 2013, les promoteurs du projet avaient évoqué à maintes reprises la possibilité pour les DSL de toucher à des revenus supplémentaires provenant du Fonds de la taxe sur l’essence, une subvention fédérale.

L’argent ne peut cependant pas être utilisé n’importe comment. Les projets doivent être approuvés par le gouvernement fédéral et répondre à des critères très précis.

Jusqu’à maintenant, peu de projets dans les anciens DSL ont été financés par le fonds, souligne Mme McGraw.

«Les DSL n’ont pas vu de l’argent du Fonds de la taxe sur l’essence dont on nous a fait miroiter les bienfaits. On nous a informés que les critères d’utilisation de ce fonds sont tellement rigides qu’il est difficile pour les DSL d’en profiter. Par le fait même, seul le territoire de l’ancienne ville de Tracadie-Sheila semble pouvoir en bénéficier au maximum.»

Dans son plan de travail, Ensemble vers l’avenir avait également proposé dans les anciens DSL une augmentation annuelle du taux de taxe de 1,9 cent par 100 $ d’évaluation pendant 10 ans.

Cette année, le conseil municipal a voté en faveur d’une augmentation de la taxe foncière de 1,39$ à 1,50$ par 100$ d’évaluation dans l’ancienne ville de Tracadie-Sheila. Dans les quartiers ruraux, le taux de taxe a été uniformisé à 0,90$ par 100$ d’évaluation.

L’année précédente, le taux a varié de 0,72$ à 0,87$ par 100$ d’évaluation selon l’endroit.

«Les prévisions budgétaires étaient irréalistes et n’ont pas tenu compte des hausses au niveau des services. La hausse récente de la taxe municipale est le résultat de ces mauvaises prévisions.»

Mme McGraw a été l’un des quatre conseillers de Tracadie à démissionner en 2018. Bien qu’elle n’ait jamais publiquement donné les raisons ayant motivé sa décision, les trois autres, soit Denis McLaughlin, Raymonde Robichaud et André Saulnier, ont tous cité le climat tendu au sein du groupe.

De façon générale, un fossé s’était creusé entre deux blocs du conseil municipal. Le premier groupe était composé de six conseillers et avait tendance à voter contre les propositions correspondant à la vision globale du maire Denis Losier, qui tentait de remettre de l’ordre dans les finances publiques. Mme McGraw avait tendance à appuyer le maire.

Néanmoins, elle continue de croire que le conseil municipal est devenu trop dysfonctionnel pour bien représenter les quelque 16 000 citoyens de Tracadie.

«Les conflits incessants à l’intérieur du conseil qui ne cessent de s’amplifier m’amènent à mettre en doute la compétence du conseil à régir les affaires municipales. J’ai perdu confiance. (…) Avec ce climat malsain, je suis d’avis qu’il sera difficile d’attirer des entreprises privées dans notre municipalité.»

L’hôtel de ville de la Municipalité régionale de Tracadie. – Acadie Nouvelle: David Caron

Des citoyens mécontents

Pour l’instant, il est impossible de savoir si une majorité de citoyens appuient les démarches de l’ancienne conseillère. Cependant, certains se sont déjà portés bénévoles pour l’aider à récolter des signatures.

«Je vais passer les maisons pour que ça ait de l’avant», dit Martin Richardson, de Brantville.

M. Richardson assiste régulièrement aux réunions du conseil. Il n’a pas l’impression que beaucoup ait changé en quatre ans et demi.

«J’aimerais que ça revienne comme avant. Je vais te donner un exemple très simple, mais chaque DSL avait son comité consultatif qui pouvait négocier directement avec le gouvernement provincial. Mettons que nous avions besoin d’un camion d’incendie, on pouvait en faire la demande au gouvernement et on nous donnait un prêt sur 20 ans. Aujourd’hui, si les pompiers ont besoin de quelque chose, le chef pompier doit aller voir le conseil, qui doit débattre la question et dire oui ou non.»

De son côté, Vicky Haché Benoît est résidente de l’ancienne ville de Tracadie-Sheila. Elle aussi entend participer activement à cette démarche.

«Ça ne nous a rien donné. On nous avait promis qu’il n’y aurait aucune augmentation de taxes pendant 10 ans. Je leur avais dit que ce n’était pas réaliste.»

Des doléances valides

Même s’il croit toujours aux bienfaits des regroupements municipaux, le maire Denis Losier se dit prêt à écouter aux doléances de la population.

«Je crois que leurs doléances sont valides. Quand on regarde aux promesses qui ont été dites pour encourager les gens de voter en faveur du regroupement, beaucoup de choses n’ont pas été respectées. Je peux comprendre qu’il y a un certain mécontentement. Je peux comprendre qu’il y en a qui regrette d’avoir embarqué dans cette aventure.»

«La première responsabilité que j’ai comme maire, c’est d’être imputable à l’ensemble de la population. S’il y a des gens qui sont contents, je suis prêt à recevoir leurs commentaires et s’il y a des gens mécontents, il faut que je sois prêt à les recevoir aussi. C’est la seule façon qu’on va être capable d’améliorer la municipalité, c’est à dire, regarder aux deux côtés de la médaille et voir ce qui est possible de faire pour rallier le plus de gens du côté positif.»