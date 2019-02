Memramcook veut un vrai centre-ville

Le directeur général de la Commission de services régionaux Sud-Est, Gérard Belliveau, plaide en faveur de la création d’un centre-ville à Memramcook, son village natal.

L’urbaniste de formation a aussi été directeur général pour les villes de Dieppe et de Shediac. Pour M. Belliveau, le centre-ville d’une municipalité est son «identité». C’est ce qui attire les gens à vouloir visiter ou s’installer à un endroit.

Il se souvient d’ailleurs de la planification du centre-ville de Dieppe construit autour de la Place 1604. C’était en 2005.

«Le design du centre-ville de Dieppe s’est fait sur une serviette de table au Fisherman Paradise», se remémore-t-il alors qu’il prononçait une conférence devant la communauté d’affaires de la Chambre de commerce de Memramcook jeudi matin.

Tout ce qui fait le centre-ville de Dieppe a été planifié en 2005, du Marché des fermiers à l’anneau de glace en passant par l’hôtel. Tout ça prend du temps, d’où l’importance d’avoir une vision claire.

«Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on pense quand on parle de Dieppe? On pense à l’anneau de glace. On pense au Centre des arts. On pense au marché public…»

«Tout ça pour dire que quand tu décides d’une direction, il ne faut pas que tu lâches», a-t-il lancé.

Il manque les essentiels

Memramcook a déjà en quelque sorte un centre-ville. Il y a l’école Abbey-Landry, l’aréna, un ou deux restaurants et une institution financière. Il y a également des édifices historiques et la fameuse Institut de Memramcook, mais ça «on va voir quand les politiciens auront fini de se chicaner avec ça».

«Le centre-ville est là subjectivement, mais il n’est pas là sur papier», a confié le président de la chambre de commerce, Maxime Bourgeois.

Or, il manque les essentiels, comme une épicerie.

«Si je veux la moindre chose, je dois conduire jusqu’à Dieppe ou Sackville», précise M. Belliveau.

Il faut donc un plan à long terme pour encourager le développement au centre du village et mettre en valeur les atouts naturels de la «belle vallée».

«Je pense que le conseil municipal devrait créer un comité pour examiner la question du centre-ville afin de voir comment y arriver. Ce comité-là peut embaucher un consultant ou procéder autrement, mais il doit analyser les forces et les faiblesses pour les mettre sur papier sans avoir peur de les publier», a recommandé l’urbaniste.

Le président de la chambre de commerce croit que c’est la bonne marche à suivre. L’organisme a par ailleurs identifié le développement du centre-ville comme l’un de ses principaux objectifs.

«Je pense qu’il y a beaucoup de travail à faire, mais je crois que la population de Memramcook est prête à travailler ensemble pour développer un centre-ville. Les conflits de clocher sont en train de s’atténuer», a avancé M. Bourgeois.

Le maire de Memramcook, Michel Gaudet, n’était malheureusement pas disponible pour une entrevue jeudi.