Rester dans une relation abusive parce que l’hébergement d’urgence manque…

En 2018, 60 victimes de violence conjugale sont restées dans une relation abusive parce que le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour de Shediac manquait d’espace pour leur venir en aide.

Ce printemps, l’organisme emménagera dans de nouveaux locaux à Shediac. Il y aura plus d’espace, plus de chambres et un peu plus de personnel. Les victimes n’auront plus à aller visiter quatre ou cinq endroits différents dans le cadre de leurs démarches pour sortir d’une relation abusive. Sur place, il y aura une salle où la GRC pourra rencontrer les victimes et une infirmerie, entre autres.

Les nouveaux locaux seront seulement prêts en avril. Entre temps, des victimes doivent encore attendre.

«Il faut sortir d’ici parce que… Par exemple, mardi, on avait trois victimes de violence conjugale qui sont venues ici et je n’avais pas de place pour les héberger. C’est très difficile quand tu sais que tu es en train de construire pour être capable de les héberger, mais que ce n’est pas prêt encore», a confié Kristal Dawn LeBlanc, directrice générale du centre.

Déménager coûte cher. C’est pourquoi le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour tentera d’amasser 90 000$ lors de son radiothon annuel, vendredi, de 7h à 18h sur les ondes de CJSE et de BoFM.

«Ça représente le montant d’argent nécessaire pour opérer durant la première année dans la nouvelle bâtisse», indique Mme LeBlanc.

En 2018, le centre a aidé 700 victimes de violences conjugales. D’après les statistiques, seulement 20% des personnes qui se retrouvent dans une relation abusive vont chercher de l’aide. Cette statistique inquiète la directrice générale du Centre de ressources. Elle se demande si les nouvelles installations seront suffisantes pour répondre à la demande.

«Est-ce qu’il y a des femmes qui ne viennent pas parce qu’elles savent que je n’ai pas de lit?»

«J’ai un peu d’inquiétudes que la demande sera beaucoup plus grande que ce pour quoi on s’est préparé. C’est un peu difficile de savoir qui va entrer ici», a-t-elle ajouté.

Si la quinzaine de lits et les chambres cachées dans la communauté de l’organisme sont insuffisantes, une victime peut se faire offrir de se faire héberger dans une autre communauté. Une situation qui n’est jamais facile.

«De leur dire de déménager à Moncton, c’est comme leur dire de déménager à Toronto. Quand tu n’as pas de moyen de transport et pas de façon de faire Moncton-Shediac tous les jours, ça ne marche pas», a lancé Mme LeBlanc.

D’autant plus que ça implique que les victimes doivent changer de travail et, si elles ont des enfants, déménager d’école.

L’organisme offre un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce ne serait «absolument pas» possible sans l’aide financière de la communauté, assure la directrice.

Pour faire un don, les gens peuvent composer le 1-833-268-3800. Les gens qui sont en crise ou qui ont besoin d’aide dans le Sud-Est peuvent contacter la ligne d’urgence du centre au 533-9100.