«D’importantes chutes de neige» attendues dimanche

Si le N.-B. l’a échappé belle jeudi avec une tempête de neige qui n’en était finalement pas une, les choses risquent d’être fort différentes, dimanche et lundi, alors qu’Environnement Canada prévoit «d’importantes chutes de neige» sur la majeure partie du Nouveau-Brunswick.

Dans un bulletin spécial émis vendredi en après-midi, l’agence fédérale indique qu’une dépression s’approchera à partir de l’ouest dimanche, puis traversera le sud du Nouveau-Brunswick dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi et lundi matin.

De la neige commencera à tomber sur les secteurs ouest tôt dimanche après-midi et se propagera au reste de la province d’ici dimanche soir. La neige deviendra parfois forte et laissera d’importantes quantités de neige sur une grande partie de la province avant de cesser lundi matin», peut-on lire.

L’agence ajoute que la visibilité sera probablement réduite dans la poudrerie, surtout dans les endroits à découvert.

Sur les secteurs le plus au sud de la province, la neige devrait se changer en grésil, puis en pluie, ce qui donnera une plus petite accumulation de neige.

Environnement Canada indique qu’il est trop tôt pour prévoir la quantité exacte de neige.

«Toutefois, des avertissements seront probablement émis samedi pour la majeure partie de la province.»

Si on se fie aux prévision de MétéoMédia, c’est dans la région Chaleur et dans la Péninsule acadienne que la tempête va frapper le plus fort. L’entreprise prévoit en effet jusqu’à 40 cm de neige (25 dimanche et 15 lundi) pour la première et 35 pour la seconde (20 dimanche et 15 lundi).

Le Restigouche ne sera pas en reste avec 30 cm de neige (dont 25 dimanche). Au Madawaska et dans le Grand Miramichi, MétéoMédia, les accumulations pourraient atteindre 25 cm (dont 20 dimanche).

Comme le prévoit Environnement Canada, la tempête sera moins intense dans le sud alors que c’est dans Kent, la région de Fredericton et le Sud-Est que les précipitations s’annoncent les plus importantes, avec une quinzaine de centimètres dimanche.

Saint-Jean évitera le pire avec de 1 à 3 mm de pluie et jusqu’à 10 cm de neige dimanche.