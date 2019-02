Le nouveau tronçon Janeville-Bertrand, c’est pour quand?

La couleur du gouvernement a peut-être changé à Fredericton, mais l’asphalte de la route 11 reliant Janeville à Bertrand est toujours gris. Et en mauvais état en plus. D’où l’urgence, pour les membres de la Commission des services régionaux Chaleur, de relancer le premier ministre Blaine Higgs sur la pertinence d’un nouveau lien routier entre les deux municipalités.

La question a été ramenée sur la table de la CSR-Chaleur, mercredi soir, lorsque les élus de municipalités et représentants des DSL ont été appelés à appuyer les demandes de leurs homologues de Kent et de Miramichi, qui cherchent à obtenir une route à quatre voies divisées entre Miramichi et Shediac.

Le président et maire de Beresford, Jean-Guy Grant, veut que Fredericton n’oublie pas le Nord quand viendra le temps d’investir dans de meilleures routes.

«Nous ne lâcherons pas ce projet. C’est notre priorité», a-t-il indiqué.

Le plan est de doter les communautés des régions Chaleur et de la Péninsule acadienne d’une route à deux voies à accès limité entre Janeville, là où s’arrête actuellement la route 11 à accès limité, à Bertrand et la nouvelle voie de contournement de Caraquet.

«Nous voulons que la province mette ça dans ses livres. Sinon, ça ne se fera jamais», insiste M. Grant, qui prévoit sous peu des rencontres avec des responsables du ministère des Transports.

La route actuelle passe par plusieurs petites localités où les limites de vitesse sont peu élevées. – Google Map

Il pourrait également rappeler au premier ministre Blaine Higgs ses paroles qu’il a prononcées lors d’une visite dans la région Chaleur, il y a un an.

Alors en pleine tournée provinciale préélectorale, le chef du Parti progressiste conservateur avait indiqué que ce projet était viable et constituait un atout au développement économique du Nord-Est.

«À ce sujet, il serait important de regarder comment nous pourrions connecter les plus petites communautés aux routes majeures de la province. Cela pourrait permettre aux entreprises de s’installer dans ces communautés au lieu d’aller vers les grandes villes», avait-il affirmé.

M. Grant croit que M. Higgs, un homme d’affaires d’expérience, comprendra la nécessité économique d’un lien routier de bonne qualité entre Janeville et Bertrand.

«Il faut continuer à mettre de la pression, même si nous avons un gouvernement qui songe à faire des compressions. M. Higgs est notre premier ministre, mais c’est aussi un homme d’affaires qui peut comprendre le développement économique d’une région», soutient le président de la CSR-Chaleur.

Les CSR-Chaleur et de la Péninsule acadienne avaient fait front commun en septembre 2017 pour cette route qui, dans l’état actuel et en passant à travers plusieurs petites communautés, constitue un handicap et un frein à l’exportation des matières produites dans le Nord-Est.