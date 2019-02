Les vols de cuivre à la hausse: de graves conséquences

Les actes de vandalisme et les vols commis sur les propriétés d’Énergie NB lui font perdre environ 360 000$ par année.

Depuis 2012, les pertes liées au vol d’équipement chez Énergie NB sont à la hausse. Même s’il y a chaque années des vols d’outils ou des camions vandalisés, les malfrats sont surtout intéressés par le cuivre. En fait, plus le prix de ce métal augmente, plus le nombre de cambriolages croît dans les sous-stations de la société d’État.

«Environ les deux tiers des actes criminels sont reliés au cuivre, mais il y a aussi beaucoup d’autres choses que nous perdons, précise Marc Belliveau, porte-parole d’Énergie NB. On suit ça depuis des années et nous remarquons effectivement une corrélation entre le prix du cuivre et la hausse des infractions.»

Sur un budget de 1,5 à 1,7 milliard $ par année, 357 000$ c’est bien peu. Ces crimes peuvent cependant avoir des répercussions importantes, surtout pour les clients.

En novembre dernier, une tempête avec des rafales de vents de 119 km/h a balayé le sud de la province. Près 100 000 clients d’Énergie NB ont été privés d’électricité. Alors que les équipes de la société d’État travaillaient d’arrache-pied pour rebrancher tout le monde, une ou des personnes ont coupé et volé des fils de cuivre dans une sous-station près de Riverview.

«Nos employés, au lieu d’essayer de rétablir le courant pour les clients, ont dû consacrer plusieurs heures à réparer la clôture de la sous-station et remplacer les fils de cuivre qui avaient été coupés», a expliqué M. Belliveau.

Des fils de cuivre. – Articles

Dérober de l’équipement électrique est excessivement dangereux. En 2016, une personne est morte dans une sous-station de Tracadie. Il y a aussi eu plusieurs blessures rapportées depuis.

«Ça cause non seulement des pertes à la compagnie et à nos clients, mais c’est aussi extrêmement dangereux, surtout pour quelqu’un qui ne sait ce qu’il fait. Il y a du courant électrique, il fait souvent noir, en plus des autres risques. Tous ces éléments forment une recette dangereuse pouvant entraîner la mort.»

Énergie NB et les policiers arrivent rarement à mettre la main sur les voleurs. Prévenir ces cambriolages est difficile en raison de l’étendu du réseau électrique. On compte plus de 21 000 km de ligne de distribution et 7000 km de ligne de transmission. Souvent, les installations se trouvent dans des secteurs boisés difficiles d’accès.

Depuis les sept dernières années, les pertes d’Énergie NB reliées à des vols ou des actes de vandalisme s’élèvent à un peu plus de 2,5 millions $. En 2015, des outils et des métaux d’une valeur de 778 231$ ont été volés. Il s’agit d’une anomalie en raison d’un grand chantier à la centrale de Coleson Cove.

«Dans ce cas-là, un seul des outils volés valait plus que 60 000$», a expliqué M. Belliveau.

Afin de minimiser les pertes, Énergie NB compte sur les nouvelles technologies. Elle remplace aussi le cuivre par d’autres métaux tout aussi solides, mais de moins grande valeur, lorsque cela est possible. La société d’État ne peut dévoiler sa stratégie complète de sécurité, mais affirme qu’il y a plusieurs équipes qui y veillent.

Valeur totale des biens volés et actes de vandalisme chez Énergie NB:

2018: 372 969 $

2017: 316 900 $

2016: 308 760 $

2015: 778 231 $

2014 : 142 962 $

2013: 340 847 $

2012 : 239 332 $

Total: 2,5 millions $

Moyenne annuelle: 357 143 $

Note: les sommes comprennent la valeur du bien et le coût total de son remplacement et de l’installation.